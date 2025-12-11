Internet u nevjerici: Na najnovijim fotografijama Blue Ivy (13) jedan detalj bode u oči

Blue Ivy Carter, 13-godišnja kći Beyoncé (44) i Jay-Z-ja (56), zasjenila je sve na košarkaškoj utakmici L.A. Lakersa i San Antonio Spursa, gdje se pojavila u pratnji slavnog oca.

Tinejdžerica je odmah postala glavna tema društvenih mreža – i to zbog nevjerojatne sličnosti s Beyoncé u mladim danima.

Odjevena u potpuno crnu kombinaciju i elegantne sunčane naočale, s dugom valovitom kosom koja joj je padala preko ramena, Blue Ivy izgledala je kao kopija svoje majke s kraja 90-ih. Iako Beyoncé nije bila prisutna, internet je doslovno eksplodirao komentarima.

“Hoćeš mi reći da to nije Bey iz 1999. godine?”, napisao je jedan korisnik X-a. “Na ovoj slici toliko sliči svojoj majci”, dodao je drugi. Treći je u nevjerici upitao: “To nije Beyoncé???”

Modna ikona u nastajanju

No osim sličnosti s mamom, pratitelje je iznenadilo i koliko je Blue Ivy odrasla. “Zar ona nema samo 13 godina??”, glasio je jedan od najlajkanijih komentara. “Djeca slavnih brzo odrastaju!”, poručio je drugi.

Mnogi su pohvalili i njezin modni stil: “Stil Blue Ivy već je legendaran u ovoj dobi.”

Beyoncé i Jay-Z, koji su u braku od 2008., roditelji su troje djece – Blue Ivy te osmogodišnjih blizanaca Rumi i Sira. No ove večeri, pozornica je bila rezervirana isključivo za mladu nasljednicu koja je još jednom pokazala da je već sada pravi showbiz fenomen.

