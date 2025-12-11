FREEMAIL
FLY, JOŠKO, FLY /

Gvardiol se javio nakon sjajne utakmice i rušenja Reala: Komentari su odlični

Gvardiol se javio nakon sjajne utakmice i rušenja Reala: Komentari su odlični
Foto: Dennis Agyeman/shutterstock Editorial/profimedia

Joško Gvardiol odigrao je odličnu utakmicu i asistirao Nici O'Reillyju za pogodak

11.12.2025.
15:30
Sportski.net
Dennis Agyeman/shutterstock Editorial/profimedia
Manchester City pobijedio je Real Madrid na gostovanju 2:1 i došao do velika tri boda u Ligi prvaka koji ih guraju na prag potvrde top osam u ligaškoj fazi.

Joško Gvardiol odigrao je odličnu utakmicu i asistirao Nici O'Reillyju za pogodak za 1:1 u 35. minuti. Gvardiol je bio ponajbolji pojedinac na utakmici i za svoj nastup zaslužio velike pohvale, a na svome Instagram profilu se oglasio nakon pobjede i dobio brdo pozitivnih komentara na objavu.

Sve o Joški Gvardiolu čitajte na portalu Net.hr.

 

 

 

"Velika momčad, veliko srce. Važna pobjeda", napisao je Gvardiol. "Visoko u zraku kao da je to sitnica", "Čudovišna predstava", "Pošaljite Leipzigu još 90 milijuna", "Kao Rolls Royce", "Kakav igrač", samo su neki od komentara na Joškovom Instagramu. U prvom planu je fotografija nebeskog skoka kojim je donio asistenciju i izjednačenje Cityju.

POGLEDAJTE VIDEO: Mala Amerikanka rasplakala internet: Dvije godine štedi svaki cent samo zbog Luke Modrića!

Liga PrvakaJoško GvardiolManchester CityReal Madrid
