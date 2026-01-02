Nakon najsretnije godine, Ella Dvornik objavila emotivni video: 'Oči nikada ne lažu'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je zaokupila pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na Instagramu. Početkom nove, 2026. godine, podijelila je emotivni video koji sažima njezino turbulentno, ali i, prema njezinim riječima, najsretnije životno razdoblje. Uz zagonetnu poruku koja je potaknula brojne komentare, Ella je svojim pratiteljima dala intiman uvid u svoj put transformacije.

Emotivna retrospektiva

Kroz brze izmjene kadrova pratitelji mogu vidjeti Ellu u raznim izdanjima: od glamuroznih trenutaka s platinastom kosom i besprijekornom šminkom, preko ležernih i nasmijanih scena s putovanja, do iznimno ranjivih prizora u kojima ne skriva suze. Cijeli video prati pjesma "American Pie", koja simbolički govori o kraju jedne ere, što se savršeno uklapa u kontekst velikih životnih promjena kroz koje influencerica prolazi.

Posebnu je pažnju privukao opis objave, kratak, ali snažan citat iz kultnog filma "Lice s ožiljkom": "The eyes chico, they never lie" ("Oči, mali, one nikad ne lažu"). Ovom porukom Ella je, čini se, željela poručiti kako, unatoč svemu, njezin pogled otkriva istinsku sreću i snagu koju je pronašla. Video tako postaje vizualni dnevnik njezine borbe, otpornosti i konačnog pronalaska mira, pokazujući da je put do sreće često popločan i usponima i padovima.

Godina preokreta i podrška pratitelja

Ova objava dolazi nedugo nakon što je Ella kraj 2025. godine proglasila svojom "najsretnijom godinom do sada", unatoč teškom razdoblju obilježenom razvodom od supruga Charlesa Pearcea. Proces razvoda, koji je započeo još u kolovozu 2023., i dalje traje, a Ella otvoreno govori o izazovima s kojima se suočava, uključujući i aranžman prema kojem njezine dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren, žive s ocem u Istri, dok ih ona posjećuje iz Zagreba.

Upravo je zato njezina izjava o sreći odjeknula još snažnije. Priznala je da je "riskirala sve što joj je držalo stabilnost za ono što je uistinu čini sretnom", a čini se da je u tome i uspjela, pronašavši novu snagu i partnera, kojeg od milja zove "Meštar", a čiji identitet uspješno čuva od javnosti.

Reakcije na njezinu objavu nisu izostale, a komentari su pretežno ispunjeni riječima podrške i ohrabrenja. "Bravo Ella. Sjajiš", "Prava tatina kći, lijepa, neobična, svoja", samo su neke od poruka kojima su pratitelji pozdravili njezinu hrabrost i iskrenost. Bilo je i onih koji su ušli u dublju analizu, ali prevladava dojam da je Ellina autentičnost ono što njezina publika najviše cijeni. Ulaskom u novu godinu s "novim pravilima, novom snagom i novim idejama", Ella Dvornik nastavlja inspirirati svoje pratitelje, ostavljajući ih u iščekivanju njezinih sljedećih koraka.

