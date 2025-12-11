Nebeski skok Gvardiola ostavio sve u čudu! Englezi se nadaju da tako neće protiv njih u Dallasu

Joško Gvardiol odigrao je jednu od zapaženijih utakmica u pobjedi Manchester Cityja 2:1 protiv Real Madrida. Iako je lošije ušao u susret i sudjelovao u akciji poništenog penala za Real, vrlo brzo se stabilizirao i postao jedan od ključnih igrača Cityja.

U 35. minuti upravo je njegov skok nakon kornera stvorio situaciju iz koje je O’Reilly zabio za 1:1, a do kraja dvoboja Gvardiol je nizao pravovremene reakcije i dominirao u duelima.

Engleski mediji većinom mu daju visoke ocjene. Guardian, Daily Mail, City Xtra i Manchester City News ističu njegovu sigurnost, moć u zraku i važna presijecanja, dok tek Manchester Evening News upozorava na početnu pogrešku. Svi se slažu u jednom — nakon nesigurnog starta pretvorio se u jednog od najpouzdanijih igrača na terenu.