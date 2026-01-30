Borba na Euru za Hrvatsku se nastavlja, slavni kapetan: 'Treće mjesto bilo bi ravno zlatu'

Hrvatska rukometna reprezentacija zaustavljena je u u petak polufinalu Europskog prvenstva porazom od domaćina Njemačke. Iako je tuga prisutna, kapetan zlatne generacije iz Atlante 1996., legendarni Riječanin Alvaro Načinović, u ekskluzivnoj analizi za Net.hr poziva na optimizam i spuštanje tenzija, ističući kako borba za medalju tek predstoji i da bi bronca imala sjaj zlata.

Nakon utakmice u kojoj su Nijemci slavili, Načinović trezveno i bez zadrške analizira ključne trenutke, priznaje superiornost protivnika, ali i naglašava borbenost hrvatskih reprezentativaca.

Nijemci su zasluženo pobijedili

"Nema potrebe za nikakvom sada dramom i tragedijom. Nijemci su bili bolji i zasluženo su tu gdje jesu", započinje Načinović.

Prema njegovim riječima, njemačka pobjeda plod je kvalitetnije i detaljnije pripreme.

"Imali su točno razrađene neke stvari, obranu, blok, polukontru, kontru, golovi s centra na prazan gol. Borili smo se, trudili smo se, ali kvaliteta je bila danas na strani Nijemaca."

Jedan od ključnih faktora, ističe Načinović, bila je i vratarska pozicija.

"Bez golmana se ne može, nije se moglo nikad niti će se moći, ali ne bih htio pojedinačno isticati tko je bio dobar, tko nije, to ne bi bilo u redu. Rukomet je kolektivni sport i svi dobivaju, svi gube. Nijemci su imali raspoloženog golmana koji je imao konstantu tijekom cijele utakmice. Kod nas je Kuzmanović branio pred kraj, malo prekasno, ali imao je u nekim prijašnim susretima ključne obrane, kao i Matej Mandić i Dino Slavić protiv Islanda", rekao je, dodajući da su se u drugom poluvremenu pojavila dva mala bljeska nade, no to nije bilo dovoljno za preokret.

Spomenuo je i taktičke odluke izbornika Dagura Sigurdssona. Igra sa sedam igrača u polju donosila je rezultate u prvom dijelu.

"Igrali smo jako tečno u napadu, zabili lake golove", kazao je Načinović, no dodaje kako su se Nijemci u nastavku očito pripremili na takav pristup. Ipak, naglašava kako treneri donose odluke za koje vjeruju da su najbolje u danom trenutku.

Nedostatak Srne bio je ogroman hendikep

Iako su se svi igrači borili i dali svoj maksimum, Načinović je posebno naglasio koliko se osjetio izostanak Zvonimira Srne.

"Jako, jako se osjetio nedostatak Srne. On bi tu donio onu potrebnu njegovu borbenost, srčanost. Falilo nam je njegovih sigurnih četiri, pet golova iz nekih nemogućih situacija. Njegov nedostatak je bio jako veliki hendikep", ponovio je nekoliko puta, svjestan koliku je prevagu Srna mogao donijeti.

Unatoč svemu, pohvalio je trud i zalaganje cijele momčadi, a pitali smo Alvara i kako mu je odigrao sin Veron Načinović?

"Moj Veron je odlično odigrao. U obrani je čvrst, stabilan. Ali i drugi su bili tu na visokom nivou, Šušnja, Mamić i tako dalje. Ne bih samo isticao Verona. Kao što sam rekao, oni su momčad, ekipa", kazao je legendarni pivot. Upućuje čestitke svim dečkima na borbenosti i zalaganju za nacionalni dres, jer "netko mora na kraju pobijediti, a netko izgubiti".

Glave gore, medalja je i dalje cilj

Najvažnija poruka koju je Alvaro Načinović poslao jest da turnir još nije gotov i da nema mjesta očajavanju. Fokus se mora odmah prebaciti na utakmicu za treće mjesto.

"Turnir nije ni blizu kraja. Treće mjesto je fantastičan uspjeh, fantastičan doseg. Moramo sve snage i svu koncentraciju sada prebaciti na to. Treće mjesto bi bilo ravno zlatu, to je moje mišljenje", odlučno poručuje.

Vjeruje kako Hrvatska ima realne šanse za osvajanje medalje, što bi izbrisalo gorčinu polufinalnog poraza.

"Nema razloga za razočaranje i nekakvu dramu. Preksutra je novi dan. Sutra imamo cijeli dan za oporavak, za regeneraciju i mislim da imamo vrlo objektivne šanse za osvojiti medalju. To bi bilo fenomenalno i zaboravili bi današnji dan", zaključio je Načinović, poželjevši reprezentaciji Njemačke svu sreću u finalu. Poruka je jasna, glave gore, borba za Hrvatsku se nastavlja.

Hrvatska rukometna reprezentacija nije uspjela izboriti plasman u svoje četvrto finale na europskim prvenstvima, nakon što je u polufinalu ovogodišnjeg Eura, odigranom u Herningu u Danskoj, izgubila od Njemačke rezultatom 28-31 (15-17).

Čekamo poraženog iz drugog polufinala Danska - Island

S obzirom na to, Hrvatska će u nedjelju igrati za brončanu medalju protiv poraženog iz drugog polufinala Danska - Island. Pobjednik tog susreta će u finalu (u nedjelju u 18.00 sati) odmjeriti snage s Njemačkom za naslov europskog prvaka.

Najbolji strijelac Hrvatske u polufinalu bio je Tin Lučin s šest golova, dok su Luka Lovre Klarica i Ivan Martinović postigli po pet. Dominik Kuzmanović je obranio sedam lopti, a Matej Mandić je uspio zaustaviti jedan sedmerac.

Njemačku je predvodio vratar Andreas Wolff s 13 obrana, a najefikasniji igrač bio je Lukas Zerbe sa šest pogodaka. Čak petorica njemačkih rukometaša postigli su po četiri gola.

