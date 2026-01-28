Radio 11 godina u Mađarskoj: 'Rekao sam supruzi da ih se više bojim od Slovenaca'

Zdravko Zovko, proslavljeni bivši izbornik i pomoćnik izbornika hrvatske muške rukometne reprezentacije, bivši izbornik ženske rukometne reprezentacije i nekadašnji elitni igrač, 11 godina je radio u mađarskom rukometu. Od toga je sedam godina bio trener velikana Veszprema.

Trenirao je i žensku ekipu Dunaújvárosi Kohász KA, bio pomoćni trener u Győri ETO KC i, prvo pomoćni, a onda i glavni trener Siófok KC-a. Mađarska je bila jedna od Zovkovih najdužih i najuspješnijih angažmana u trenerskoj karijeri. Zdravko Zovko je iedalan sugovornik za najavu odlučujuće utakmice hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu u švedskom Malmöu protiv Mađarske. S početkom u 18.00 Hrvatska protiv Mađarske traži pobjedu vrijednu polufinala prvenstva.

Čak sam i supruzi rekao da se više bojim Mađara nego Slovenaca. Ne znam zašto se govori o Mađarima da nemaju imperativ, da im ovaj dvoboj protiv Hrvatske ne znači ništa. Na ovakvim natjecanjima nema kalkulacija. Tu se igra za svoju državu, za zastavu i to je veliki motiv svakom, gdje ćeš veći motiv od toga. Svaka utakmica je sto posto za svakog igrača. To govore i rezultati, nema namještanja i dogovaranja. Svaka pobjeda je stvar prestiža, ali i važna zbog kvalifikacija za buduća natjecanja. Zdravko Zovko za Net.hr.

"Ja sa svog rukometnog brda vidim polufinale", kazao je za portal Net.hr Zdravko Zovko, koji je iznenađujuće mirno pratio utakmicu protiv Slovenije u utorak, potpuno uvjeren u kvalitetu hrvatske reprezentacije, no s dozom opreza gleda prema sljedećem protivniku, kojeg poznaje iznimno dobro.

"Nije bilo uzbuđenja niti nervoze", govori Zdravko Zovko.

Pobjeda koja nije bila upitna

Dok su mnogi navijači proživljavali dramatične trenutke tijekom susreta sa Slovenijom, Zdravko Zovko ostao je potpuno smiren. Njegova vjera u hrvatsku momčad nije bila poljuljana ni u jednom trenutku, unatoč tome što rezultat nije uvijek odražavao dominaciju na terenu.

"Ako vam budem iskren, uopće nisam bio opterećen. Vjerovao sam da smo bolji i kvalitetniji od Slovenije. Možda to rezultat nije pokazivao, ali mi smo tijekom cijele utakmice djelovali bolje i kvalitetnije. Osjetio sam da naša reprezentacija ima kvalitetu i da će dobiti ovu utakmicu, mogu reći, s lakoćom", istaknuo je Zovko, dodavši zanimljiv detalj:

Širina kadra kao naša najveća snaga

Jedan od trenutaka koji je zabrinuo sve bila je ozljeda stožernog igrača Srne. Ipak, Zovko smatra da je upravo ta situacija pokazala najveću snagu Hrvatske na ovom prvenstvu.

"Naravno da ozljeda Srne zabrinjava, kao i uvijek kad se ozlijede ključni igrači. No, on je odlično nadomješten od strane Tina Lučina koji je zabio sedam golova, a imamo tu još igrača poput Marka Mamića koji mogu uskočiti na tu poziciju. Veliki je broj utakmica na turniru i takve se stvari događaju", objasnio je Zdravko Zovko.



Ključ uspjeha, prema njegovom mišljenju, leži u širini i odlukama stručnog stožera.

"Naš najjači forte je naša širina, naš izbor kvalitetnih igrača. Danas je stručni stožer postavio na vrata Mateja Mandića, koji do sada nije nešto puno branio, a on je u prvom poluvremenu bio naš najbolji igrač. Dobili smo Davida Mandića koji je odigrao fenomenalnu utakmicu i za mene osobno bio najbolji igrač. Isto tako, neke odluke oko ljevaka Klarice, Maraša i ostalih. Znači, pogađamo, imamo širinu i kvalitetu. Gdje ćeš bolje uoči odlučujuće utakmice s Mađarskom. Hrvatska možda nema zvijezda kao Gidsel, ali imamo kvalitetu na visokom nivou izjednačenu i svaki igrač može dati u svakoj utakmici puno toga", s oduševljenjem komentira Zovko.

Upravo je ta kvaliteta na svim pozicijama ono što Hrvatsku izdvaja.

"Možda nemamo zvijezda kao neke druge reprezentacije, ali imamo jednu izjednačenu kvalitetu na visokom nivou. Svaki igrač može dati puno toga u svakoj utakmici, što se i pokazalo", zaključio je.

Mađarski izazov i pogled prema polufinalu

Zovko je bio uvjeren u prolazak u polufinale čak i nakon poraza od Švedske.

"Već tada mi je bilo jasno da je naša reprezentacija kvalitetnija od Slovenije, Islanda i Mađarske. Taj poraz nije bio tragičan."

Ipak, upozorava da na Europskom prvenstvu nema lakih protivnika, što pokazuju i neočekivani rezultati velikih sila poput Francuske i Španjolske. Sljedeći protivnik Mađarska je momčad za koju Zovko, s obzirom na to da je dugo radio u toj zemlji, ima poseban respekt. Na pitanje hoće li Mađari biti motivirani iako im utakmica rezultatski ne odlučuje o prolasku, odgovara bez oklijevanja.

"Ne znam zašto se govori od Mađarima da nemaju imperativ, da im ovaj dvoboj protiv Hrvatske ne znači ništa. Na ovakvim natjecanjima nema kalkulacija. Tu se igra za svoju državu, za zastavu i to je veliki motiv svakom, gdje ćeš veći motiv od toga. Svaka utakmica je sto posto za svakog igrača. To govore i rezultati, nema namještanja i dogovaranja. Svaka pobjeda je stvar prestiža, ali i važna zbog kvalifikacija za buduća natjecanja", naglašava Zovko.

Na kraju, unatoč oprezu i dubokom poznavanju mađarskih prednosti, njegova prognoza je optimistična.

"Očekujem da ćemo dobiti Mađare, iako se, kažem, njih bojim više nego Slovenaca. Imamo kvalitetu i vjerujem u našu pobjedu", zaključio je Zovko.

