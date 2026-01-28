Evo kad i gdje gledati utakmice 14. dana rukometnog Eura, Hrvatska se bori za polufinale

Stigao je i taj dan. Srijeda, 28. siječnja, donosi rasplet glavne faze natjecanja na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. godine. Nakon tjedana ispunjenih vrhunskim rukometom, dramatičnim završnicama i neočekivanim rezultatima, pred nama je posljednje, četvrto kolo drugog kruga koje će dati konačan odgovor na pitanje tko putuje na završni vikend u danski Herning.

Za hrvatske navijače, ali i za sve ljubitelje rukometa, ovo je dan koji se ne propušta, a utakmice ćete moći pratiti na kanalima RTL-a i platformi Voyo.

Hrvatska - Mađarska 18.00 (RTL i Voyo)

U središtu pozornosti hrvatske sportske javnosti bit će, naravno, okršaj izabranika Dagura Sigurðssona protiv Mađarske. Utakmica koja izravno odlučuje o sudbini Hrvatske na ovom prvenstvu na rasporedu je u 18:00 sati, a prijenos je osiguran na glavnom kanalu RTL televizije, kao i na platformi Voyo. Već tradicionalno, utakmici će prethoditi studijska emisija "Vrijeme je za rukomet" koja će gledatelje uvesti u ovaj ključni dvoboj.

Hrvatska svoje utakmice drugog kruga igra u Malmö Areni, a ritam je bio izuzetno zahtjevan. Pobjeda protiv Mađarske, tradicionalno neugodnog i motiviranog suparnika, otvara vrata polufinala i borbe za medalje. S druge strane, Mađari u svojim redovima imaju igrače poput Richárda Bodóa, koji je prema statistikama igrač s najjačim i najdaljim udarcem u pozicijskom napadu na cijelom turniru, što samo potvrđuje opasnost koja prijeti s vanjskih pozicija.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Osim sudbonosne utakmice Hrvatske, srijeda donosi još pet vrhunskih dvoboja koji će se odigravati u Herningu i Malmöu, a zahvaljujući širokoj pokrivenosti, navijači neće propustiti ni djelić akcije.

Slovenija – Island, 15:30 (RTL2, Voyo)

Dan otvaraju utakmice u 15:30 sati. U našoj skupini II snage će odmjeriti Slovenija i Island. Riječ je o izravnom okršaju konkurenata za prolazak dalje, stoga će i ishod te utakmice itekako zanimati hrvatski tabor.

Španjolska – Portugal, 15:30 (Voyo)

Istovremeno, u Herningu se igra dvoboj skupine I između Španjolske i Portugala, koji će biti dostupan isključivo na platformi Voyo.

Njemačka – Francuska, 18:00 (Voyo)

Dok se Hrvatska bori s Mađarskom, u "skupini smrti" u Herningu sastaju se rukometne velesile Njemačka i Francuska. Taj spektakl također možete pratiti uživo na Voyo, a zahvaljujući mogućnosti gledanja na zahtjev, ne morate brinuti da ćete ga propustiti zbog utakmice naše reprezentacije.

Švedska – Švicarska, 20:30 (RTL2, Voyo)

Kao šlag na tortu, od 20:30 sati slijedi veliki derbi u Malmöu, gdje će domaća Švedska tražiti potvrdu prolaska protiv borbene Švicarske.

Danska – Norveška, 20:30 (Voyo)

U isto vrijeme, u Herningu nas čeka skandinavski klasik između Danske i Norveške, utakmica koja garantira nevjerojatan tempo i rukomet najviše razine.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci utakmice Hrvatske i Slovenije na Europskom prvenstvu u rukometu 2026