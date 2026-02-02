Umor može biti rani znak upozorenja na ozbiljno stanje: Otiđite kod doktora na vrijeme

Osjećaj umora nije rijetkost, osobito tijekom zimskih mjeseci kada hladnoća, nedostatak sunčeve svjetlosti i prehrana utječu na razinu energije. Međutim, postoje suptilni znakovi koji ukazuju da vaša iscrpljenost možda uopće nije povezana sa spavanjem, već je rano upozorenje na jedno ozbiljno zdravstveno stanje.

Gubitak sluha pogađa milijune ljudi, no mnogi godinama ostaju bez dijagnoze, što negativno utječe na njihovo samopouzdanje, odnose i opću dobrobit.

Prema istraživanjima, samo u Ujedinjenom Kraljevstvu oko 18 milijuna ljudi pogođeno je nekim oblikom gubitka sluha. Mnogi od njih u prosjeku čekaju četiri godine prije nego što potraže pomoć, dok jedna od šest osoba čeka i više od desetljeća, ignorirajući rane znakove upozorenja poput kroničnog umora.

Zašto gubitak sluha uzrokuje umor?

Osobe s neliječenim gubitkom sluha imaju tendenciju iskusiti znatno više razine umora u usporedbi s onima s dobrim sluhom. Ovaj fenomen poznat je kao "zamor od slušanja", a mnogi njegov uzrok pogrešno pripisuju nedostatku sna umjesto problemima sa sluhom.

"Kada netko ima oštećenje sluha, mozak mora raditi puno teže kako bi popunio praznine u zvuku, što može biti nevjerojatno iscrpljujuće. Mnogi ljudi pretpostavljaju da su samo umorni ili dekoncentrirani, dok je u stvarnosti njihov mozak pod stalnim naporom pokušavajući pratiti razgovore", stručnjakinja audiologinja Kayleigh Waters objašnjava.

Ovaj napor posebno dolazi do izražaja u društvenim situacijama, na poslu ili tijekom telefonskih razgovora, gdje pozadinska buka ili nejasan govor čine slušanje još zahtjevnijim.

Znakovi na koje trebate obratiti pozornost

Postoji nekoliko uobičajenih znakova oštećenja sluha koje je lako zamijeniti za običan umor ili rastresenost, ali ih ne bi trebalo ignorirati. Primjerice, ako imate poteškoća s jasnim razumijevanjem sugovornika, često tražite da vam ponove rečeno ili pogrešno shvaćate što govore, osobito u bučnom okruženju, to može biti znak problema.

Foto: Shutterstock

Drugi pokazatelji uključuju pojačavanje televizora do glasnoće koja smeta ostalima, povlačenje iz razgovora i općenito izbjegavanje druženja. Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, preporučuje se provjera sluha umjesto da dopustite da problem dalje napreduje, piše Mirror.

Dugoročni utjecaj na zdravlje i kvalitetu života

Gubitak sluha može imati značajan utjecaj na svakodnevni život pojedinca. Može negativno utjecati na odnose s bližnjima, samopouzdanje i opću dobrobit.

"U nekim slučajevima, što duže čekate s testiranjem, veće su šanse za razvoj dodatnih problema. Istraživanja ukazuju na vezu između neliječenog gubitka sluha i povećanog rizika od demencije zbog kognitivnog pada. Međutim, rano rješavanje problema sa sluhom, na primjer, korištenjem slušnih pomagala, može pomoći u smanjenju tog rizika održavajući mozak stimuliranim", dodaje Kayleigh.

Rješenje za osobe koje osjećaju ove simptome može biti jednostavan test sluha. Testovi su brzi i bezbolni, a čak i male promjene u sluhu vrijedi provjeriti što je prije moguće. U Hrvatskoj se za provjeru sluha možete obratiti svojem liječniku opće prakse koji vas može uputiti audiologu, a testiranje je moguće obaviti i u specijaliziranim centrima za sluh.

Rješavanje problema s gubitkom sluha ne samo da poboljšava sposobnost slušanja, već može imati ogroman pozitivan utjecaj na razinu energije, mentalnu bistrinu i cjelokupnu kvalitetu života.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke