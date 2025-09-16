Šok za srpsku atletiku: Španović bez finala u novoj disciplini

Svjetsko prvenstvo u atletici u Tokiju ušlo je u svoju najuzbudljiviju fazu, a posebno emotivan nastup danas je imala srpska atletičarka Ivana Španović. Publika ju je pratila s posebnom pažnjom, no ovog puta sve je bilo drugačije i puno neizvjesnosti.

Naime, iako je u Tokio stigla kao aktualna svjetska prvakinja u skoku u dalj, Ivana nije nastupila u svojoj najpoznatijoj disciplini. Umjesto toga, odlučila je zakoračiti u novo poglavlje svoje atletske karijere i po prvi put nastupiti u kvalifikacijama troskoka.

Odluka o promjeni discipline nije došla preko noći jer je to bila posljedica oporavka od teških povreda i želje za novim izazovima. Ivana je već ranije u najavi prvenstva istaknula:

'Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svjetskom prvenstvu. Promjena discipline nije bila laka, ali osjećala sam da je to prirodan korak. Atletici sam posvetila cijeli život i i dalje me ispunjava.'

No, i pored ogromnog iskustva i entuzijazma, troskok se pokazao kao iznimno težak ispit.

Kvalifikacije su krenule nesigurno; prva dva skoka bila su daleko od željene daljine. Prije treće serije, Ivana se nalazila na 14. mjestu, van zone plasmana u finale. Zadnja šansa i najveći pritisak. U trećem pokušaju skočila je 13.66 metara, što nažalost nije bilo dovoljno za finale.

Tako je za Ivanu, nekadašnju kraljicu skoka u dalj, završilo jedno poglavlje i možda počelo drugo, iako na teži način nego što je priželjkivala.

Ipak, ostaje činjenica da se Španović, unatoč godinama i izazovima, ne boji tražiti novi prostor za rast i napredak – što ju čini jedinstvenom pojavom u svijetu atletike.

