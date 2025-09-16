Stiže promjena u Formuli 1: Evo koje tri Velike nagrade donose sprint prvi put

Velike nagrade Kanade, Nizozemske i Singapura ugostit će i sprint utrke Formule 1 prvi put sljedeće sezone, objavili su u utorak Međunarodna automobilska federacija (FIA) i Formula.

Te tri utrke će se tako pridružiti Šangaju, Miamiju i Silverstoneu u formatu koji uključuje utrku od 100 km u subotu, u kojoj bodove osvajaju osmorica najboljih, prije nego što se glavna utrka održi u nedjelju.

Šangaj i Miami bit će domaćini sprinta treću godinu zaredom, dok je Velika nagrada Velike Britanije u Silverstoneu posljednji put bila domaćin 2021., kada su uvedeni sprintevi.

Brazilska staza Interlagos u Sao Paulu, koja ima sprint vikend od 2021., vraća se tradicionalnom formatu, kao i ostali ovogodišnji sprintevi u Belgiji, na Velikoj nagradi SAD-a u Austinu i u Kataru.

Nova sezona Formule 1 počinje 6. ožujka Velikom nagradom Australije, a završava 6. prosinca u Abu Dhabiju.

