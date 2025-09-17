Nema sporta koji je čist? Talentirani austrijski pikadist suspendiran zbog dopinga

Vijesti o dopinškim skandalima u sportu nisu neuobičajena pojava, ali jesu kada je sport u pitanju pikado. Tako je 24-godišnji pikadist iz Austrije Rusty-Jake Rodriguez privremeno suspendiran zbog dopinga.

Dvadesetčetverogodišnjak je nasumično testiran tijekom Players Championshipa 24 u kolovozu, a rezultati su se pokazali abnormalnima. Regulatorno tijelo za pikado (DRA) odmah je interveniralo i privremeno zabranilo Rodriguezu sudjelovanje ili prisustvovanje događajima.

Privremena mjera je standardni postupak za takvu situaciju, prema disciplinskim propisima DRA-e. Rodriguez će ostati suspendiran dok se ne završi potpuna istraga i naknadni disciplinski postupak. Ovisno o ishodu, mogle bi se izreći daljnje sankcije.

Rodriguez je trenutačno 138. na svjetskom renkingu, a nastupao je i na Svjetskom prvenstvu uu Londonu. Smatra se velikim talentom jer je još mlad za pikadista, a njegov stariji bratje već etablirani igrač.

