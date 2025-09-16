Stigle vrijedne puške i dva kombija: 'Ako ne znate kako se investira u sportsku infrastrukturu, dođite u Bjelovar'

Grad Bjelovar i Hrvatski olimpijski odbor sufinancirali su kupnju dva kombi vozila ukupne vrijednosti 88.000 eura te zračne puške vrijedne 13.300 eura namijenjene bjelovarskim sportašima, a vozila su u utorak predana korisnicima.

Jedno je vozilo dodijeljeno Sportskoj zajednici Grada Bjelovara, a drugo Ženskom rukometnom klubu, dok je zračna puška predana Streljačkom društvu Bjelovar 1874, iz kojeg potječe brončani olimpijac Miran Maričić.

"Bjelovar je grad koji trenutno ima više od 35 gradilišta ukupne vrijednosti 300 milijuna eura, od čega 100 milijuna eura ulažemo u sportsku infrastrukturu", istaknuo je gradonačelnik Dario Hrebak.

Grad je Bjelovar financirao 58 tisuća eura za vozila, a Hrvatski olimpijski odbor 30 tisuća eura. Za zračnu pušku troškove su ravnomjerno podijelile obje institucije.

Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša naglasio je kako je Bjelovar primjer drugim gradovima.

"Ako ne znate kako se investira u sportsku infrastrukturu, dođite u Bjelovar", rekao je Mateša.

Stvaranje novih olimpijaca

Bjelovarski olimpijac Miran Maričić izrazio je zadovoljstvo planiranim uvjetima za treniranje.

"Drago mi je što se ulaže u bjelovarski sport. Svi ovi uvjeti koje ćemo dobiti vjerujem da će stvoriti novog olimpijca", rekao je Maričić dodavši kako će mu nova zatvorena streljana itekako poboljšati pripremu za velika natjecanja.

"Posebno mi je drago što će napokon streljački uvjeti biti onakvi kako se spada. Dugo slušamo kako u streljaštvu nemamo adekvatne uvjete i kako nemamo pravu streljanu", pojasnio je Maričić koji s nestrpljenjem očekuje treninge u novoj dvorani.

Gradonačelnik Hrebak najavio je kako će glavni projekt streljane biti predstavljen do kraja mjeseca, a izgradnja bi trebala početi početkom proljeća sljedeće godine.

