Ispisala je povijest sporta, a onda napravila zaokret i stvorila biznis: 'Našla sam se u tome'

Morena Makar bivša je hrvatska profesionalna sportašica - olimpijka koja je napravila zaokret i savršen je sugovornik za Net.hr-ov specijal "Karijera nakon karijere". Morena je bila prva hrvatska predstavnica u snowboardu na ZOI u Sočiju 2014., a time je ispisala povijest hrvatskog snowboarda, odnosno sporta. Iako je planirala ići na još jedne Olimpijske igre, one u Koreji 2018., Morena je bila primorana prestati profesionalno baviti se snowboardom.

U drugom dijelu istog intervjua vratila se Morena u povijest i za Net.hr progovorila o tome zašto se više ne bavi sa snowboardom i što se dogodilo između nje i Saveza? I evo Morene Makar sad u jednoj drugačijoj ulozi, u poslu u kojem se našla, kojeg voli...

"Hvala puno što ste me pozvali da gostujem u novom specijalu Net.hr-a "Karijera nakon karijere". Sviđa mi se ideja jer za svakog sportaša je velika životna promjena kada završi sa sportskom karijerom, pa je zanimljivo vidjeti čime se sve sportaši bave kada napuste svoja sportska borilišta. Dakle, kod mene je Karijera nakon karijere išla ovako - tokom priprema za ZOI u Sočiju 2014., rodila se ideja da napravimo personalizirane čarape za naš tim. Potom smo razmišljali da probamo takav proizvod komercijalizirati i plasirati na tržište. I tako, otvorila nam se jedna nova kategorija proizvoda u našoj tvrtci kojom se do sada nismo bavili i nismo zapravo bili upoznati postoji li kod nas tržište za ovakvu vrstu proizvoda.Inače se tvrtka bavi proizvodnjom čarapa još od 1990. godine. To je obiteljska tvrtka Makar d.o i imamo 7 zaposlenih u kojoj sam ja povremeno uz fakultet i sportsku karijeru radila i sticala određeno poslovno iskustvo.Nakon profesionalnog sporta, taj projekt je postao moj osobni projekt i onda se unutar firme i razvio u sportski brend DOGMA koji je svake godine dobivao novu kategoriju proizvoda. Startali smo s čarapama za skijanje i snowboard pa smo onda razvili čarape za planinarenje, trčanje, biciklizam, a zatim i popratne proizvode kao što su sportske marame, znojnici, sportski ručnici. Nekako sam se usmjerila na sport i outdoor."

Volite svoj posao?

"Da, jer sadrži sportske elemente ali i modne elemente, kreiram, dizajniram, nadzirem proizvodnju, osmišljavam proizvode sama, ponekad testiram i zapravo prenosim određeno sportsko znanje iz svoje sportske karijere u novi proizvod. Dizajniram ponekad sama, a ponekad u suradnji s dizajnerima dajem smjernice i naputke kako želim da određeni proizvod izgleda. Dizajnira se na kompjutoru, radi se u posebnim programima koji su prilagođeni strojevima za čarape. Tako da ja svoje ideje prenesem ili na papiru ili usmeno programeru, koji onda to složi strojnom programu i nakon toga kombiniramo različite materijale kako bismo postigli željenu funkcionalnost. Brend se fokusirao na razvoj tehničkih proizvoda koji se proizvode od funkcionalnih i medicinskih materijala. Želimo postići vrhunske perfomanse samog proizvoda i uz to nastojimo postići neki kreativan i malo drugačiji izgled, da nije dizajn koji se stapa u masi klasičnih sportskih čarapa. Oni koji koriste moj brend i koji su upoznati s njim, znaju da volimo boje, da smo šareni".

'Dosta mi je kod brendiranja pomoglo što sam bila olimpijka

Kako ste izbrendirali svoj proizvod?

"Zapravo mi je dosta pomoglo to što sam bila olimpijka, pa je sam proizvod dobio na prepoznatljivosti, ali i kvaliteti i važnosti, samim time što ga je kreirala olimpijka. S te je strane proizvod bio malo bolje prihvaćen i brend je dobio veću prepoznatljivost."

Jeste li ikad tijekom karijere znali da će vas put odvesti u ovom smjeru?

"Ne, niti su mene roditelji forsirali da ostanem u privatnom našem biznisu, ali ja sam se nekako tu našla. Meni se cijela ta priča svidjela, s obzirom da je to duga priča i već velika tradicija proizvodnje od sad već više od 30 godina. Nisam htjela da to stane, da se ja nisam uključila, vrlo vjerojatno bi ta firma stala, jer nije bilo drugih ljudi koji bi to nastavili. Moja sestra je otišla u drugom smjeru. Tako sam našla svoj segment, projekt i počela sam njega razvijati kroz firmu i onda se tu dodatno razvili novi smjerovi, a to je presonalizacija proizvoda za druge klijente. Tako da mi radimo dosta promotivnih proizvoda, ali i privatnih brendova".

Koliko vaši proizvodi koštaju?

"Što se tiče DOGMA čarapa, od cca deseta eura do skoro 30. Cijena se razlikuje ovisno je li to skijaška čarapa koja je puno veći i kompliciraniji proizvod ili je to mala stopalica za trčanje te naravno od kojeg materijala su proizvedene. Inače u našoj proizvodnji radimo sve vrste čarapa koje možete zamisliti.Ako ih raspodijelimo po bojama i samim dizajnima, postoji više od stotinjak vrsta. Što se tiče mog brenda DOGMA, u kategoriji trčanja imamo 4-5 modela, u planinarenju 5 modela, u skijanju i bordanju 6 modela, u biciklizmu 2 i u kategoriji putovanja 2.To su kompresijske čarape za putovanja avionom i za ljude koji puno sjede pa im noge naotiču. Imamo i dodatne čarapice za putovanja i klasične turiste koji puno hodaju jer su napravljene s materijalom koje neutraliziraju mirise u kombinaciji s potpornim zonama za smanjivanje natisaka i žuljeva. Dakle, u našim proizvodima koristimo funkcionalne materijale u kombinaciji s medicinskim čime pokušavamo riješiti neke tipične probleme sa stopalima kod sportaša kao što su gljivice, žuljevi, prekomjerno znojenje, natisci i slično. Primjerice koristimo materijale s bakrom koji je antibakterijski, ili merino vunu koja ima antibakterijska i termoregulacijska svojstva."

'Čarapa je vrlo često zanemaren komad sportske opreme'

U biti, nastojite riješiti probleme koji se pojavljuju kod sportaša pri dugotrajnom bavljenju određenim sportom?

"Tako je. Jer osobe koje se dugotrajno bave određenom sportskom aktivnošću susreću se problemima stopala u nekom trenutku svog sportskog puta. Čarapa je vrlo često zanemaren komad sportske opreme, a nevjerojatno je koliko štete može napraviti jedan takav neadekvatan predmet. Primjerice, trkači će vrlo često posegnuti za skupim tenisicama, a zanemarit će čarape. čarapa je sloj između kože i same tenisice i vrlo je bitno da taj sloj bude kvalitetan da ne nanese više štete nego koristi. Najveći izazov danas je konkurirati cijenama, jer je na čitavom tržištu ogroman uvoz kineske jeftine robe. Tržište je preplavljeno takvom robom i najčešće su to lošiji proizvodi. Dodatni izazov za nas je što je Hrvatska ionako malo tržište i ako uzmemo u obzir ljude koji se bave sportom, koji su upoznati sa prednostima funkcionalnih proizvoda i koji mogu izdvojiti nešto više novaca za takve proizvode, onda broj potencijalnih klijenata znatno opada.S druge strane teško je izaći i na strano tržište, jer tamo već postoji čitav niz stranih i domaćih brendova, a marketinška kampanja na stranom tržištu je znatno skuplja i zahtjevnija nego na domaćem."

'Sve sam osmislila sama'

S čime se posebno ponosite?

"Što se tiče DOGME, sve sam sama osmislila. Od imena brenda, od samog inicijalnog proizvoda, materijala, prodaje, promocije, razvoja novih proizvoda, dizajna. Minimalno sam nastajala koristiti vanjske partnere za to plus sve je proizvedeno u našoj tvornici. Od inicijalne ideje do police je potrebno nekad i godinu dana. Bitno je testirati proizvode prije stavljanja na tržište."

Na koji način radite marketing?

"Na početku je to bilo povezano s mojim sportskim rezultatima i nastupom na ZOI, tako da se promocija odvijala organski. Poslije smo surađivali sa sportskim ambasadorima, nakon toga smo sudjelovali na sportskim eventima gdje smo promovirali proizvode. Svojedobno su dvije strane olimpijke u snowboardu i jedna skijašica promovirale na stranim tržištima. Jedna od njih je bila Čehinja Šárka Pančochová, koja je četiri puta nastupila na ZOI."

Na koji način testirate proizvode?

"Dajemo proizvode različitim sportašima koji će kroz određeni period proizvode testirati i dati svoj feedback. Onda mijenjamo ako nešo treba, pa opet na testiranje. To može trajati od dva - tri mjeseca do šest - sedam. Ako procijenimo da nije pravo vrijeme za lansirati neki proizvod, pričekamo godinu - dvije."

Kako vam izgleda radno vrijeme?

"Sviđa mi se to što mi je vrlo raznoliko radno vrijeme, ali i opis samog posla. Jedan dan mogu biti samo u proizvodnji, drugi dan mogu raditi prodaju, treći dan radim na razvoju nekog proizvoda…. Svaki mi je dan drugačiji. Često radim i navečer od doma na laptopu, najviše imam kreative i energije upravo tada, kad svi već idu spavati, ali zato nisam jutarnji tip.. Svaki mi je dan zapravo drugačiji i to mi odgovara. Kreativnost je jako bitna, ali i svaki je član tima bitan. Kroz sve ove godine brenda morala sam raditi i mnoge kompromise i razvijati proizvod na osnovu onog što ljudi žele, u odnosu na ono što bi ja htjela. Treba pratiti trendove na tržištu i sukladno tome ponuditi proizvode", zaključila je Morena Makar.

