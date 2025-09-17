Zlatni olimpijac nakon debakla najavljuje revanš: 'U mojoj disciplini ne planiram izgubiti'

Nakon što je doživio poraz u utrci na 100 metara, američki olimpijski prvak Noah Lyles najavljuje veliki povratak – i to u svojoj omiljenoj disciplini, na 200 metara. Kako sam kaže: 'Ne planiram izgubiti.'

Utrka na 100 metara na Svjetskom prvenstvu završila je neočekivano, slavio je Jamajčanin Oblique Seville, dok je Lyles ostao bez medalje. No prava drama tek počinje: glavna borba seli se na dvostruko dužu distancu, gdje će Lyles pokušati obraniti titulu svjetskog prvaka i to po četvrti put zaredom.

Tri sprintera, jedan cilj

Sprint na 200 metara ove godine nadmašio je popularnost stotke, a glavna imena su Lyles, njegov sunarodnjak Kenny Bednarek i olimpijski prvak Letsile Tebogo. Prve kvalifikacijske utrke počinju u srijedu, a finale je zakazano za petak.

'Sport stvara napetost i natjecanje. Nema tu mjesta za osmijehe i popuštanje. Svi žele isto, a pobjednik može biti samo jedan,' rekao je Lyles.

Sukob s Bednarekom: Pogled, guranje i poruka

Napetost između Lylesa i Bednareka traje već mjesecima. Sve je eskaliralo na američkom prvenstvu kada je Lyles, prolazeći kraj suparnika, uputio izazivački pogled, nakon čega ga je Bednarek gurnuo s obje ruke.

'To je bilo bez poštovanja. Nisam od onih koji to toleriraju,' poručio je Bednarek.

Njegova ljutnja nije bila samo zbog tog incidenta. Smatra da Lyles nije pokazao dovoljno poštovanja prema ostalim sprinterima jer se, za razliku od njega, nije probijao kroz sve kvalifikacijske runde utrke na 100 metara.

'Dvije sam ga godine pobjeđivao na Olimpijskim igrama. Idući put kad stanemo na startnu liniju, ja ću biti taj koji slavi,' dodao je Bednarek.

Pomirba – ili privremeno primirje?

Zanimljiva scena dogodila se nakon jedne od kvalifikacija. Lyles je čestitao Bednareku uz kratki dodir šake. Iako djeluje kao pomirba, jasno je da među njima još uvijek tinja rivalstvo.

Obojica bi trebala nastupiti i za američku štafetu, pa će im kemija na stazi biti važna. No napetost između njih dodatno je zagrijala atmosferu u Tokiju.

Čak se i legendarni Usain Bolt uključio u raspravu o "trash talku".

'Lyles nije ni blizu kao što je bio Gatlin. Justin je bio posebna razina provociranja. Meni to nikad nije smetalo jer kad si spreman, možeš slušati što god, ništa te ne dira,' rekao je Bolt.

