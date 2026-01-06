Dok se gase lampice adventa, zvijezde pale novu vatru: Ovim znakovima stižu velike promjene

Polako, ali sigurno, gasimo lampice na božićnim drvcima, a blagdansko ozračje koje je ispunjavalo ulice i domove ustupa mjesto tišoj i mirnijoj energiji siječnja.

Za mnoge, kraj čarobnog doba godine simbolično nastupa nakon blagdana Sveta tri kralja, 6. siječnja. Ipak, popularne manifestacije poput zagrebačkog Adventa često produžuju svoj sjaj sve do 7. siječnja, dajući nam još jedan dan za uživanje u zimskim radostima prije konačnog povratka u svakodnevicu.

No, dok na Zemlji završava jedan ciklus slavlja, na nebu se priprema kozmička pozornica za velike promjene koje će obilježiti ne samo početak godine, već i postaviti temelje za dugoročnu budućnost.

Ovaj siječanj astrološki je opisan kao mjesec velikog "reseta". Dugotrajni planetarni ciklusi privode se kraju, zatvarajući poglavlja koja su trajala godinama i otvarajući prostor za potpuno nove smjerove.

Četiri horoskopska znaka posebno će osjetiti ovaj val promjena, a simboličan datum završetka blagdana za njih će uistinu označiti ulazak u novi život.

Siječanj kao astrološka prekretnica

Ključni astrološki događaji koji definiraju ovaj period odnose se na dva spora, ali moćna planeta: Neptun i Saturn. Nakon dugih četrnaest godina boravka u svom sjedištu, sanjivim i duhovnim Ribama, Neptun se sprema krajem siječnja prijeći u Ovna.

Ovaj prelazak označava kraj jedne ere introspekcije, iluzija i potrage za duhovnim istinama te početak razdoblja u kojem će dominirati hrabrost, akcija i pionirski duh.

Istovremeno, strogi učitelj Saturn također privodi kraju svoje lekcije u Ribama, tražeći od nas da finaliziramo stare priče, otpustimo ono što nam više ne služi i preuzmemo odgovornost za svoje snove.

Ovi planetarni pomaci čine siječanj svojevrsnim raskrižjem, točkom u vremenu gdje se susreću prošlost i budućnost. Energija se mijenja iz vodene i intuitivne u vatrenu i proaktivnu, a ta promjena donosi vjetar u leđa svima koji su spremni za hrabre iskorake. Ipak, četiri će znaka ove kozmičke struje osjetiti najizravnije.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Znakovi na pragu novog životnog ciklusa

Četiri horoskopska znaka nalaze se u epicentru ovih promjena. Za njih početak godine nije samo kalendarski, već duboko osoban i transformativan.

Stare strukture se ruše kako bi se izgradile nove, a prilike za rast pojavljuju se na neočekivanim mjestima.

Škorpion: Vrijeme za duboku transformaciju

Za škorpione, siječanj donosi priliku za svojevrsno skidanje stare kože. Teret prošlosti, stare emocionalne rane i ograničavajuća uvjerenja koja su ih dugo sputavala sada dolaze na naplatu, ali s jasnim izlazom.

Ovo je razdoblje intenzivnih, ali iscjeljujućih promjena na emotivnom planu. Mnogi će donijeti hrabre odluke vezane uz posao ili čak promjenu mjesta stanovanja, vođeni unutarnjim porivom da stvore okruženje koje podržava njihovu autentičnu prirodu.

Ključna lekcija za škorpione bit će učenje postavljanja zdravih granica, čime će sačuvati svoju energiju za ono što je uistinu važno i otvoriti vrata zdravijim i ispunjenijim odnosima.

Jarac: Jasnoća ciljeva i snaga odlučnosti

Jarčevi, poznati po svojoj ambiciji i praktičnosti, osjetit će snažan val mentalne jasnoće. Nakon perioda u kojem su se možda osjećali neodlučno ili preopterećeno, siječanj im vraća fokus na osobne ciljeve i karijeru.

Njihove riječi imat će težinu, a ideje će ostavljati snažan dojam na druge, što ovo vrijeme čini idealnim za važne pregovore, planiranje dugoročnih projekata i potpisivanje ugovora. Planetarni utjecaji potiču ih da svoju viziju pretoče u konkretan plan i da bez oklijevanja krenu u njegovu realizaciju.

Samopouzdanje će im biti na vrhuncu, a sposobnost strateškog razmišljanja donijet će im prednost u svim poslovnim i osobnim pothvatima.

Foto: Matija Habljak/pixsell

Djevica: Povratak fokusa i reda

Za analitične djevice, početak godine donosi dugo očekivani izlazak iz razdoblja zbunjenosti. Mnoge su se u proteklom periodu borile s nejasnoćama, posebno u odnosima i pitanjima životnog smjera. Sada se magla konačno razilazi.

Djevice će osjetiti snažan mentalni poticaj, vraća im se njihova prepoznatljiva organiziranost i sposobnost da u svakodnevni kaos unesu red.

Ovo je vrijeme za rješavanje zaostalih obaveza, reorganizaciju životnog prostora i postavljanje jasnih, ostvarivih ciljeva. Povratak jasnoće donijet će im osjećaj kontrole i unutarnjeg mira, omogućujući im da ponovno grade svoj život na čvrstim temeljima.

Ovan: Početak novog, hrabrog poglavlja

Kao znak u koji ulaze i Neptun i Saturn, ovnovi se nalaze na početku iznimno snažnog i dugoročnog zaokreta. Za njih se otvara potpuno nova životna pozornica.

Ovaj tranzit donosi im novi način borbe za ideale i duboku potrebu da svoje snove i vizije pretoče u konkretne korake. Energija Ovna, sada pojačana planetarnim divovima, traži djelovanje.

Više nema mjesta za odgađanje i čekanje pravog trenutka; pravi trenutak je sada. Ovnovi će osjetiti poriv da preuzmu inicijativu, pokrenu nove projekte i hrabro zakorače u nepoznato, postavljajući temelje za ciklus koji će oblikovati njihovu budućnost u godinama koje dolaze.