Želite na Olimpijske igre? Evo koliko će vas koštati ulaz na sportski spektakl

Foto: Kyodo/newscom/Newscom/Profimedia

Organizatori lanjskih OI u Parizu našli su se na meti kritika

17.9.2025.
21:45
HINA
Kyodo/newscom/Newscom/Profimedia
Organizatori sljedećih ljetnih Olimpijskih igara koje će se održati u Los Angelesu 2028. su u priopćenju za javnost kako će prodaja ulaznica početi u siječnju 2026. godine, dok će ulaznice za Paraolimpijske igre u prodaju početkom 2027. 

Dodali su kako će početna cijena biti 28 dolara.

Za usporedbu, organizatori lanjskih OI u Parizu našli su se na meti kritika jer su ulaznice za neke događaje dosegle cijenu od 100, pa čak i 1000 eura, dok su najjeftinije ulaznice od po 24 eura brzo bile rasprodane.

