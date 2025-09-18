Jeziva ispovijest slavnog sportaša: 'Rezali su me, palili mi živce, boli me kad spavam...'

U prosincu prošle godine u Buenos Airesu pred 15 tisuća lljudi karijeru je završio Juan Martin del Potro, slavni argentinski tenisač, koji je sada otkrio s kakvim se problemima mučio tijekom karijere koja bi bila mnogo veća da nije imao ozbiljnih ozljeda.

Del Potrov posljednji meč je bio revijačlnog karaktera protiv Novaka Đokovića, a ozbiljnu karijeru je završio još dvije godine ranije.

Kad sam odigrao posljednji meč 2022. godine, ljudi nisu znali, ali sljedeći dan sam otputovao u Švicarsku i ponovno operirao koljeno. Bila mi je to peta operacija. Od tada nisam javno govorio o operacijama. Prije tog meča već sam rekao da mi je to vjerojatno posljednji meč i osjetio sam mir i više se nije događalo da me ljudi stalno pitaju: Delpo, kada ćeš se vratiti i igrati, kada ćemo te vidjeti? Ali više nisam mogao podnijeti bol u nogama. Zato sam se držao po strani i potajno sam želio da me operiraju, pa ću se vratiti ako budem mogao ", rekao je pa otkrio strašne detalje:

"Rezali su me, palili mi živce, analizirali me... To je patnja koju sam proživio. Tako je bilo od posljednjeg meča. Gotovo je. Nemam više želju igrati tenis jer mi tijelo ne dopušta."

"Od te prve operacije ne mogu se popeti stepenicama bez boli. Često me boli kad spavam, kad se okrenem na bok ili kad se probudim zbog tih oštrih bolova. To je kao neprekidna noćna mora za koju pokušavam pronaći rješenje i alternative, ali ih nema. Sve je počelo s tom prvom operacijom i svaki put kad pomislim na to se naljutim, ali sada je gotovo", zaključio je.

