Hrvatska ostala bez finala, ali svijet bruji o povijesnim uspjesima na kratkim stazama

Amerikanac Noah Lyles osvojio je četvrto uzastopno svjetsko zlato na 200 metara, a portugalski troskokaš Pedro Pichardo u posljednjem je skoku natjecanja došao do zlata na SP u Tokiju.

Noah Lyles u petak je osvojio četvrto uzastopno svjetsko zlato na 200 metara, svojim prepoznatljivim ubrzanjem u završnici, trijumfirajući s vremenom 19.52 sekunde, te ponovno pretekavši sunarodnjaka i "vječnu djeverušu" Kennyja Bednareka, koji je opet osvojio srebro s vremenom 19.58. Lyles, treći u obrani naslova na 100 metara u nedjelju, držao je četiri prsta u zraku nakon prelaska cilja i sada se može mjeriti s Usainom Boltom, koji je osvojio četiri uzastopna naslova od 2009. do 2015. na ovoj dionici. Dok je Lyles, s novim, ludim izgledom izbijeljene kose, slavio, Bednarek je izgledao poprilično uznemireno jer sada u toj disciplini ima dva svjetska i dva olimpijska srebra.Bryan Levell s Jamajke osvojio je broncu s osobnim rekordom od 19.64, pobijedivši olimpijskog prvaka Letsile Tebogo iz Bocvane, te osvojivši tako prvu medalju za Jamajku u toj disciplini otkako je Bolt izveo prvu dvostruku pobjedu 2015. godine.

U izvanrednom finalu troskoka Portugalac Pedro Pichardo, svjetski prvak iz 2022., ponovno je osvojio svjetsku krunu pobjedom u troskoku u posljednjem skoku natjecanja.Rođen na Kubi, Pichardo (32), pobijedio je Talijana Andreu Dallavallea, koji je preuzeo vodstvo sjajnim troskokom od 17,64 u zadnijoj seriji. No, Talijan se nije dugo veselio jer je Pichardo u zadnjem troskoku dosegao monstruoznih 17,91 m, što je najbolji skok godine.Pichardo ima dug popis postignuća, bio je olimpijski prvak na istom stadionu 2021., osvajač srebrne medalje na Olimpijskim igrama 2004., a dva puta je bio drugoplasirani na svjetskim prvenstvima (2015. i 2013.).Kubanac Lazaro Martinez (17,49 m) upotpunio je postolje broncom, dok se Hugues Fabrice Zango iz Burkine Faso, aktualni svjetski prvak, zadovoljio sedmim mjestom (16,92 m).

Amerikanka najbrža na svijetu

Amerikanka Melissa Jefferson-Wooden postala je četvrta žena koja je osvojila 100 i 200 metarana svjetskom prvenstvu pobijedivši na 200 metara s vremenom 21.68 sekundi u petak.Dvadesetčetverogodišnja Amerikanka istrčala je najbrže vrijeme godine i tako zaokružila briljantnu sezonu još jednom zlatnom medaljom, uz onu koju je osvojila na 100 metara u nedjelju.Britanka Amy Hunt bila je druga s malim zaostatkom, osvojivši srebro s vremenom 22,14, dok je broncu osvojila dvostruka braniteljica naslova Shericka Jackson s Jamajke s vremenom 22,18.Jefferson-Wooden izjednačila se s Jamajčankom Shelly-Ann Fraser-Pryce (2015.) te Njemicama Silke Gladisch (1987.) i Katrin Krabbe (1991.) pobjedom u oba sprinta na istom svjetskom prvenstvu.

Femke Bol je u petak uvjerljivom obranom naslova svjetske prvakinje u utrci na 400 metara s preponama zapečatila fantastičnu sezonu, a Nizozemka je u finale trčala s vremenom od 51.54 sekunde, vodećim u svijetu.Jasmine Jones iz SAD-a završila je utrku sa srebrom i osobnim rekordom od 52,08 sekundi, dok je Emma Zapletalova osvojila iznenađujuću broncu, postavivši slovački nacionalni rekord od 53,00 sekundi.Bol je tijekom sezone pobijedila u osam utrka zaredom i započela svoje putovanje u Tokio osiguravši Nizozemskoj srebro u mješovitoj štafeti 4x400 metara.U odsutnosti olimpijske prvakinje i svjetske rekorderke Sydney McLaughlin-Levrone, koja je u četvrtak pobijedila na 400 metar, Bol je u petak bila veliki favorit i lako je pobijedila.

Amerikanac Rai Benjamin, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, okrunjen je za svjetskog prvaka u utrci na 400 metara s preponama u Tokiju, prešavši ciljnu liniju za 46.52 sekunde.Benjamin, koji je u dobi od 28 godina prvi put osvojio pojedinačnu svjetsku titulu, završio je ispred Brazilca Alisona Dos Santosa (46,84), osvajača brončane medalje u Parizu, i Katarca Abderrahmana Sambe (47,06).Aktualni svjetski prvak Kartsen Warholm iz Norveške, svjetski rekorder u toj disciplini, završio je tek na 5. mjestu (47,58).

Kaotična završnica

No, ova disciplina imala je i kaotični epilog. Naime, nekoliko minuta po završetku, Benjamina se premjestilo s prvog na posljednje mjesto, diskvalificiran je s upozorenjem "Svjetsko atletsko pravilo TR22.6.3", čime je Alison Dos Santos postao novi svjetski prvak.Suci su diskvalificirali Rai Benjamina zbog kršenja pravila jer je "srušivši preponu, onemogućio drugog sportaša". Slavlje Brazilca trajalo je svega par minuta, Benjamin se žalio na odluku, a međunarodna federacija je presudila u njegovu korist. Početni rezultati su na kraju potvrđeni nakon žalbe, a Amerikanac je zadržao titulu svjetskog prvaka, svoju prvu pojedinačnu titulu nakon dvije srebrne medalje (2022. i 2019.) i jedne brončane (2023.).

Hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak (30) nije se plasirala u finale Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju, nakon što je u petak u kvalifikacijama bacila 54.49 metra i osvojila tek 33. mjesto.Olimpijska pobjednica iz Rija 2016. nakon prvog pokušaja bila je zadnja u svojoj kvalifikacijskoj skupini s hicem od 52.87 metra. U drugom pokušaju je napravila prijestup, a u zadnjem hicu bacila je 54.49 metra, te je zauzela 33. mjesto u kvalifikacijama. Samo su tri atletičarke bile lošije od nje.

Sara Kolak imala je ove godine problema s gležnjem, a u Tokio je došla sa 29. rezultatom sezone. Krajem svibnja je na Hanžekovićevom memorijalu bacila 61.20 metar. Da je bila na toj razini plasirala bi se u finale, jer je Kolumbijka Valentina Barrios, koja je zauzela 12. mjesto, bacila 60.98 metara.Kvalifikacijsku norma bila je 62.50 metra, ili 12 najboljih po rezultatu. Šest atletičarki ispunilo je kvalifikacijsku normu, a najbolja je bila 21-godišnja atletičarka iz Srbije Adriana Vilagoš s hicem od 66.06 metara. Vilagoš ima drugi rezultat sezone (67.22 m), kojeg je ostvarila krajem travnja u Splitu. U finale nije ušla aktualna olimpijska i svjetska prvakinja Japanka Haruka Kitaguchi, koja je bacila koplje na 60.38 m, dovoljno za 14. mjesto u kvalifikacijama. Austrijanka Victoria Hudson, koja na SP došla s najboljim rezultatom sezone (67.76 m), nakon prva dva pokušaja bila je daleko od finala. No, u trećem pokušaju hicem od 62.85 metra prebacila je kvalifikacijsku normu.

