Imate li šanse? Pjevačica javno traži dečka: Otkrila uvjete za idealnog partnera

Bebe Rexha (36), američka pjevačica i autorica albanskih korijena, odlučila je potragu za partnerom prepustiti svojim obožavateljima. Na društvenoj mreži X javno je zamolila fanove da joj pomognu pronaći muškarca s kojim bi željela zasnovati obitelj.

Jasni kriteriji bez zadrške

U objavi se izravno obratila pratiteljima i poručila da imaju posebnu misiju. Otkrila je da traži takozvanog „baby daddyja“ te pritom vrlo detaljno navela što očekuje od potencijalnog kandidata.

Rexhars. You have a mission.



Find me a baby daddy.



Here is what I’m looking for:

Looks: I’m ok with a 6 or 7 (personality is key for me)

Height: I don’t need someone tall just be taller than me. 5’8 and up

Job: must be successful and not a moocher. Must be richer than me or… — Bebe Rexha (@BebeRexha) December 17, 2025

Izgled nije presudan, osobnost jest

Pjevačica je istaknula da joj fizički izgled nije ključan te da joj je prihvatljivo sve između šest i sedam na ljestvici atraktivnosti od jedan do deset. Naglasila je da joj je osobnost važnija od izgleda te da traži muškarca s dobrim karakterom i moralom.

Visina i ambicija ipak su važni

Što se tiče visine, Rexha je poručila da ne traži visokog muškarca, već samo nekoga višeg od sebe, odnosno minimalno 173 centimetra. Dodala je i da očekuje pametnog, ambicioznog i uspješnog partnera.

Financije kao važan uvjet

Posebno se osvrnula na financijsku stranu veze. Jasno je poručila da ne želi biti financijska potpora partneru te da muškarac mora biti barem jednako uspješan kao ona, ako ne i bogatiji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fanovi odmah reagirali

Njezini obožavatelji brzo su se uključili u potragu, nudeći razne prijedloge i ideje. Jedan od njih čak je predložio vlastitog oca, a pjevačica je na to kratko i jasno odgovorila potvrdno.

Ljubavni status i poslovne novosti

Bebe Rexha je posljednjih mjeseci više puta dala naslutiti da je otvorena za novu vezu. Prošle godine povezivali su je s arhitektonskim inženjerom Simosom Liakosom, a prije toga bila je u vezi s producentom Keyanom Safyarijem. U profesionalnom smislu, nedavno je potpisala ugovor s novom menadžerskom tvrtkom, što upućuje na to da bi uskoro mogla objaviti i novu glazbu.

POGLEDAJTE VIDEO:Krije li ova crna točka milijarde eura? 'Ne virujem da će se taj pojavit koji će to riješit'