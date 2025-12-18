Poznati datumi i gradovi za dva spektakla: Hrvatska uz Brazil dogovorila još jednu veliku ekipu

Kako se i najavljivalo, hrvatska reprezentacija na pripremnoj će turneji uoči Svjetskog prvenstva, u ožujku u SAD-u odigrati dvije utakmice i to s Kolumbijom i Brazilom.

Kako piše Večernji list, sve je sada i potvrđeno, a te prve dvije prijateljske utakmice Hrvatska će odigrati u ožujku kada će se održati reprezentativna stanka zbog kvalifikacijskog turnira kojim će se saznati preostalih šest od 48 sudionika natjecanja.

Vatreni će prve dvije provjere dakle imati u Orlandu 26. i 31. ožujka protiv Kolumbije i Brazila. Protivnici su praktički već otprije poznati, ali kao potencijalni domaćini susreta spominjali su se Orlando i New York, a odluka je na kraju pala na Orlando.

Prije turnira 'preko bare', reprezentacija bi trebala odigrati još barem dvije utakmice i to u lipnju, a kako je već ranije napominjao Zlatko Dalić, te bi se utakmice mogle odigrati na Rujevici pred sami odlazak na SP.

Jedan od potencijalnih protivnika je Belgija, a spominjali su se Katar, Saudijska Arabija, ali i Slovenija.

Hrvatska će na Mundijalu igrati u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom.

