Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
POTVRĐENO /

POTVRĐENO /

Poznati datumi i gradovi za dva spektakla: Hrvatska uz Brazil dogovorila još jednu veliku ekipu

Poznati datumi i gradovi za dva spektakla: Hrvatska uz Brazil dogovorila još jednu veliku ekipu
Foto: Igor Kralj/pixsell

Prije turnira 'preko bare', reprezentacija bi trebala odigrati još barem dvije utakmice i to u lipnju

18.12.2025.
19:36
Sportski.net
Igor Kralj/pixsell
Kako se i najavljivalo, hrvatska reprezentacija na pripremnoj će turneji uoči Svjetskog prvenstva, u ožujku u SAD-u odigrati dvije utakmice i to s Kolumbijom i Brazilom. 

Kako piše Večernji list, sve je sada i potvrđeno, a te prve dvije prijateljske utakmice Hrvatska će odigrati u ožujku kada će se održati reprezentativna stanka zbog kvalifikacijskog turnira kojim će se saznati preostalih šest od 48 sudionika natjecanja. 

Vatreni će prve dvije provjere dakle imati u Orlandu 26. i 31. ožujka protiv Kolumbije i Brazila. Protivnici su praktički već otprije poznati, ali kao potencijalni domaćini susreta spominjali su se Orlando i New York, a odluka je na kraju pala na Orlando. 

Prije turnira 'preko bare', reprezentacija bi trebala odigrati još barem dvije utakmice i to u lipnju, a kako je već ranije napominjao Zlatko Dalić, te bi se utakmice mogle odigrati na Rujevici pred sami odlazak na SP. 

Jedan od potencijalnih protivnika je Belgija, a spominjali su se Katar, Saudijska Arabija, ali i Slovenija. 

Hrvatska će na Mundijalu igrati u skupini L s Engleskom, Panamom i Ganom. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici

Hrvatska ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Poznati datumi i gradovi za dva spektakla: Hrvatska uz Brazil dogovorila još jednu veliku ekipu