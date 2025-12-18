Noć bez sna pred europski rasplet: Gosti iz Beča dočekani neobičnim ‘buđenjem’

Nogometaši bečkog Rapida imali su sve samo ne mirnu noć uoči odlučujuće utakmice Konferencijske lige protiv Zrinjskog u Mostaru. U ranim jutarnjim satima ispred hotela u kojem je odsjeo austrijski klub aktivirana je pirotehnika, što je prekinulo san gostujućih igrača netom prije važnog europskog ogleda.

Prema informacijama lokalnih medija, vatromet je ispaljen oko 2:30 ujutro, a buka je odjeknula neposredno uz smještaj Rapida. Iako službene potvrde nema, neslužbeni izvori navode kako je riječ o potezu usmjerenom prema psihološkom pritisku na protivnika uoči utakmice.

Za Rapid ovaj dvoboj nema rezultatski značaj u smislu plasmana, bečki sastav u posljednje kolo ulazi bez osvojenih bodova i bez mogućnosti prolaska u nokaut fazu. Situacija je, međutim, znatno drukčija za domaćina.

Zrinjski s trenutačnih šest bodova drži svoju sudbinu u vlastitim rukama. Pobjeda na stadionu Pod Bijelim brijegom osigurala bi mostarskom klubu proljeće u Europi bez obzira na ostale rezultate. Remi bi ostavio nadu, ali uz ovisnost o raspletu drugih utakmica, dok bi poraz gotovo sigurno značio kraj europske priče ove sezone.

Utakmica tako dolazi u ozračju velikog uloga za domaćina, ali i nakon noći koja je gostima iz Beča ostavila malo prostora za odmor.

