Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Što se događa s Robertom Mudražijom? Pitanje je to na koje se cijelu jesen traži odgovor. Ljubimac navijača Dinama proteklih je sezona bio jedan od najboljih igrača HNL-a, ali u Dinamovoj momčadi za njega nema mjesta.

Trener Mario Kovačević nema ga u svojim planovima, navijači negoduju, a bliži se siječanjski prijelazni rok. Mudražija sve nevolje podnosi stoički i bez gorčine i dalje čeka.

Bio je prvo ovosezonsko pojačanje Dinama. Vjerojatno nitko neće zaboraviti kako se oprostio od Lokomotive.

Iako je Ispunio svoj dječački san, nije zaboravio suigrače s Kajzerice.

Robert Mudražija posljednji je transfer uoči dolaska Zvonimira Bobana u klub i kao takav našao se izvan planova struke. Ali ljubav prema plavoj boji jača je od ponosa.

"Htio sam igrati više i očekivao sam igrati više, ali tako je kako je. Ja sam spreman, treniram. Čekam svoju priliku strpljivo i nadam se da ću ju ugrabiti."

Tome se nadaju i navijači koji gotovo ispod svake Dinamove objave na društvenim mrežama zazivaju njegovo ime. Teško ćete naći igrača koji je proveo svega 129 minuta na terenu, a za kojeg vjeruju da može promijeniti Dinamovu priču na terenu. Iako nikada nije javno izrazio nezadovoljstvo, sve je više nagađanja kako bi na zimu mogao napustiti klub.

"Pa dobro, još je to sve rano. Pričekajmo kada bude sve to."

Iz Lokomotive do Lokomotive

Do zimske stanke i potencijalnog oproštaja od Dinama, ostala je još jedna utakmica. Ona s Lokomotivom. Nema sumnje, zna se za kojeg igrača bi značila sve na svijetu, pa će se s nestrpljenjem čekati prvih 11 za ovu subotu.

"Imamo još jednu utakmicu, da potvrdimo pobjedu i da budemo prvi na tablici što je bio cilj. Znam te dečke, znam koliko žele pobijediti Dinamo. To i nama daje motivaciju. Mislim da je to jedina ekipa koju nismo pobijedili ove sezone tako da ostali su nam dužni."

Iz Lokomotive je došao, s Lokomotivom bi mogao završiti svoju epizodu u Dinamu. Trebala je to biti jedna od onih romantičnih priča koje samo nogomet može ispričati. A kakav bi tek holivudski obrat bio - da do nje stvarno i dođe.

