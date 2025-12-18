Strahovalo se da će najaviti rat Venezueli, a Trump govor posvetio Bidenu i njegovom 'neredu'

Uz kulisu kamina i božićno okićene Bijele kuće američki predsjednik Donald Trump se uživo obratio Amerikancima, a u 20-minutnom izlaganju najviše je napadao bivšu vlast i svog prethodnika Joea Bidena. Nakon nizanja i nabrajanja svih postignuća sebe i svoje administracije počeo je s optužbama na račun prethodne demokratske vlade koju je vodio Joe Biden.

"U siječnju sam naslijedio Bidenov nered kojeg konstantno pokušavam popraviti“, rekao je Trump koji je Amerikance uvjeravao da je stanje u državi dobro bez obzira što njegovi građani itekako osjećaju nastavak inflacije, a i nezaposlenost je u stalnom porastu.

U mnogo čemu pada popularnost Trumpa među Amerikancima. Od ekonomske politike do mjera koje je uveo imigrantima koji su odavno dio Sjedinjenih Američkih Država. Ankete će reći da Trump trenutačno dobiva plus samo zbog bitnog smanjenja ilegalne imigracije u državu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Članovi Kongresa su jučer obaviješteni da dolazi rat'

"Uvjeravam sve Amerikance da će se učinci našeg velikog zakonodavnog postignuća, a to je smanjenje poreza, početi osjećati iduće godine“, rekao je Trump kojeg trenutačno podržava tek nešto više od 40 posto Amerikanaca, dok mu se skoro 55 posto direktno protivi.

Pred kraj izlaganja Trump je blagoglagoljivo pričao o velikom sportskom događaju iduće godine u državi, a to je Svjetsko nogometno prvenstvo te o velikoj proslavi u čast 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država.

Podsjetimo, Trump je najavio obraćanje iz Bijele kuće, a strahovalo se kako će "najaviti rat Venezueli".

"Ne znam odgovor, ali evo što znam. Članovi Kongresa su jučer obaviješteni da dolazi rat, a Trump će to objaviti u obraćanju naciji večeras u 21 sat", rekao je Tucker Carlson u podcastu pravnog analitičara Endrua Napolitana odgovarajući na pitanje o tome bi li Trump mogao započeti rat. Trump je nedavno navodno dao ultimatum predsjedniku Venezuele, Nicolásu Maduru, da odmah napusti Venezuelu s obitelji, prije nego što je objavio da će zračni prostor te zemlje biti zatvoren.

POGLEDAJTE VIDEO: Fontovski rat u SAD-u! Posljednja Trumpova žrtva je 'woke' Calibri: Vratio strogi Times New Roman