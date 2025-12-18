Američka vojska ubila još četiri krijumčara droge, broj mrtvih približava se broju 100

Američka vojska je u srijedu obznanila, a prenosi Reuters, da je izvela smrtonosni napad na jedan brod u istočnom Pacifiku.

Jednako tako je američka vojska potvrdila je pritom ubila četiri muškarca.

"Obavještajne službe su potvrdile da je napadnuti brod prolazio poznatom rutom za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku te da je bio uključen u operacije krijumčarenja“, navelo je američko Južno zapovjedništvo u objavi na X-u.

Nastavak je to provođenja kampanje koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump čime želi zaustaviti put droge prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Početkom ovog tjedna američka vojska je na sličnim destinacijama izvela tri napada pritom usmrtivši osam osoba. Dosad je u ovim napadima ubijeno blizu sto osumnjičenih krijumčara droge.

