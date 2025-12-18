FREEMAIL
BILI SU NA RUTI /

Američka vojska ubila još četiri krijumčara droge, broj mrtvih približava se broju 100

Američka vojska ubila još četiri krijumčara droge, broj mrtvih približava se broju 100
Foto: Profimedia/ilustracija

'Obavještajne službe su potvrdile da je napadnuti brod prolazio poznatom rutom za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku'

18.12.2025.
6:42
Tajana Gvardiol
Profimedia/ilustracija
Američka vojska je u srijedu obznanila, a prenosi Reuters, da je izvela smrtonosni napad na jedan brod u istočnom Pacifiku.

Jednako tako je američka vojska potvrdila je pritom ubila četiri muškarca.

"Obavještajne službe su potvrdile da je napadnuti brod prolazio poznatom rutom za krijumčarenje narkotika u istočnom Pacifiku te da je bio uključen u operacije krijumčarenja“, navelo je američko Južno zapovjedništvo u objavi na X-u.

Nastavak je to provođenja kampanje koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump čime želi zaustaviti put droge prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Početkom ovog tjedna američka vojska je na sličnim destinacijama izvela tri napada pritom usmrtivši osam osoba. Dosad je u ovim napadima ubijeno blizu sto osumnjičenih krijumčara droge.

POGLEDAJTE VIDEO: U petom razredu joint, u osmom na ispumpavanje želuca: 'Upadaju u oružane pljačke zbog kokaina'

DrogaAmerička VojskaUbojstvoKrijumčari Droge
