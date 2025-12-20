Kako bosanskohercegovački trener i bivši Hajdukov dželat bude posrnulog njemačkog diva

Na njemačkom nogometnom zapadu, u Gelsenkirchenu, posljednjih mjeseci piše se priča koja je do jučer djelovala gotovo nezamislivo. Schalke 04, klub koji je godinama bio simbol Bundeslige, prolazio je kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj povijesti. Financijski udar nakon prekida suradnje s glavnim sponzorom Gazpromom, sportski pad i ispadanje u drugu ligu ostavili su dubok trag.

Još u svibnju, nakon poraza od Elversberga i 14. mjesta u 2. Bundesligi, Schalke je zaključio najlošiju sezonu u klupskoj povijesti. Navijači su tada s nevjericom gledali momčad koja se borila sama sa sobom, bez jasnog smjera i autoriteta. Nekoliko mjeseci kasnije slika je bitno drukčija.

Preokret nije došao preko noći, ali ključne odluke pokazale su se presudnima. Dolazak sportskog direktora Franka Baumanna i imenovanje Miron Muslić za glavnog trenera unijeli su red i jasnu hijerarhiju. Muslić, bosanskohercegovački trener, donio je čvrstinu, disciplinu i jasnu ideju igre upravo ono što je Schalkeu kronično nedostajalo.

Njemački mediji, među njima i Bild, ističu kako je nova trenerska filozofija stvorila snažnu okosnicu momčadi, poznatu među navijačima kao „četiri K“. Riječ je o igračima koji danas nose momčad, na terenu i izvan njega.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kapetan Karaman ostao je središnja figura svlačionice. Muslić mu je još na početku sezone dao punu podršku, svjestan da se autoritet ne gradi isključivo taktikom, već i povjerenjem. Karaman je postao produžena ruka trenera, primjer profesionalnosti i stabilnosti u momčadi.

Jedan od najvećih dobitaka sezone svakako je Loris Karius. Nekadašnji vratar Liverpoola, poznat i po europskim večerima koje su obilježile njegovu karijeru, u Schalke je stigao bez ritma i nakon teške ozljede. Malo tko je očekivao da će se nametnuti kao ključni igrač, a još manje kao glasni vođa obrane. Danas je upravo Karius jedan od razloga zašto Schalke ima jednu od najčvršćih defenziva u ligi.

Muslić je dodatno inzistirao na dovođenju Nikole Katića, stopera kojeg je poznavao iz Engleske. Transfer vrijedan oko 450 tisuća eura pokazao se punim pogotkom, Katić je brzo preuzeo ulogu vođe obrane, bez zadrške ulazeći u duele i osvajajući simpatije tribina.

Posebnu dimenziju sredini terena dao je Hasan Kuruçay. Iako je stigao kao slobodan igrač, njegov utjecaj bio je trenutačan. Precizna dodavanja, mirnoća u igri i mentorski odnos prema mlađim suigračima dodatno su učvrstili Muslićevu ideju kolektivne odgovornosti.

Rezultat svega toga je Schalke koji više ne izgleda izgubljeno. Momčad je stabilna, kompaktna i što je za navijače možda najvažnije, ponovno vjeruje u sebe. Nakon prošlosezonskog dna, „Rudari“ danas ulaze u zimu kao ozbiljni kandidati za vrh ljestvice i povratak u Bundesligu.

Ako se ovakav smjer nastavi, Schalke bi mogao postati primjer kako se posrnuli velikan ne vraća velikim obećanjima, nego jasnom strukturom, pravim ljudima i povjerenjem u liderstvo, na klupi i na terenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso uoči FNC spektakla u Podgorici svima dao zlata vrijedan savjet za kladionicu