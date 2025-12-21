FREEMAIL
OBJAVLJENI DETALJI /

Užas u Kutini: Poginula dva mladića u teškoj prometnoj nesreći

Užas u Kutini: Poginula dva mladića u teškoj prometnoj nesreći
Foto: Rtl

Policija će o ovom događaju nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti izvješće

21.12.2025.
10:32
danas.hr
Rtl
Noćas oko 1.20 sati, u ulici Aleja Vukovar u Kutini, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su dvije muške osobe smrtno stradale, javlja PU sisačko-moslavačka.

Kako su izvijestili, nesreću je skrivio 23-godišnjak koji je upravljao automobilom kutinskih registracija. Uslijed nedržanja potrebnog razmaka udario je u automobil, također kutinskih registracija, kojim je ispred njega upravljala 49-godišnjakinja.

Od silne udara automobil kojim je upravljala žena odbačen je u odvodni kanal gdje je udario u raslinje, odbio se te potom udario u betonsku žičanu ogradu.

Vozilo kojim je upravljao 23-godišnjak prešlo je na suprotnu prometnu traku nakon čega je na njega naletio automobil kojim je upravljao 27-godišnjak.

Poginula dvojica vozača

U ovoj prometnoj nesreći smrtno su stradali 23-godišnji i 27-godišnji vozač dok su 49-godišnjakinji i dvojici 17-godišnjih putnika iz njenog vozila u sisačkoj Općoj bolnici okvalificirane lake tjelesne ozljede.

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku.

Za sav promet u vremenu od 1.38 do 8 sati bila je zatvorena županijska cesta 3124, a promet se odvijao obilazno lokanom cestom 33070 i županijskom cestom 3213.

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: 

Prometna NesrećaKutinaNesreća
