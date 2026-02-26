FREEMAIL
ACAPULCO /

Neočekivano ispadanje Mektića u prvom kolu

Neočekivano ispadanje Mektića u prvom kolu
Foto: Mauricio Paiz/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bolji od Mektića i Krajiceka je, nakon sat i 21 minutu, sa 3-6, 6-3, 10-6 bio meksičko-španjolski par kojeg čine Rodrigo Pacheco Mendez i Rafael Jodar

26.2.2026.
9:27
Hina
Mauricio Paiz/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek zaustavljeni su u srijedu u prvom kolu teniskog ATP turnira u Acapulcou.

Bolji od Mektića i Krajiceka je, nakon sat i 21 minutu,  sa 3-6, 6-3, 10-6 bio meksičko-španjolski par kojeg čine Rodrigo Pacheco Mendez i Rafael Jodar.

Mektić i Krajicek su dobili prvi set nakon što su oduzeli servis suparnicima za vodstvo 4-3. U drugom setu Pacheco Mendez i Jodar oduzimaju servis hrvatsko-američkom paru za 5-3 nakon čega serviraju za set i za izjednačenje 1-1. Treći odlučujući set je na kraju pripao Pacheco Mendezu i Jodaru. 

