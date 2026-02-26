Za ovo do sada niste čuli: Pogledajte kakve dresove prodaje engleski klub

Engleski nogometni klub Bury FC, koji je dva puta osvojio Engleski kup, u ovom trenutku, nakon likvidacije i relegacije, igra u sedmom rangu engleskog nogometa.

Međutim, i dalje ima veliku podršku svojih navijača, svoj webshop i sve ostale stvari koje ozbiljne momčadi imaju. A upravo iz webshopa nam dolazi današnja vijest. Naime, Bury se sjetio nečeg što se niti jednom drugom klubu nije sjetilo – u ponudi, osim klasičnih hlačica koje igrači nose uz dresove, imaju i repliku tih hlačica s džepovima.

Bury se nada da će ovom domišljatom idejom uspjeti nastaviti graditi svoj povratak u "Football League System“, odnosno prvih četiri lige engleskog nogometa.

Tko zna, možda se jednog dana vrate i u prvu ligu, gdje su igrali od 1898. do 1928.

Bury FC have managed to revolutionise football kits by releasing replica shorts with pockets.



All clubs should do this – I reckon it would dramatically boost shorts sales 😅 pic.twitter.com/lWMiq7AD3u — The Away Fans (@theawayfans) February 26, 2026

