Policija mu stala na kraj! 40 dana palio je kontejnere po Zagrebu, evo o kome je riječ

Službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom zbog sumnje da je počinio pet kaznenih djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom.

Policija sumnja da je osumnjičeni u razdoblju od 12. siječnja do 23. veljače 2026. u popodnevnim satima na području Novog Zagreba prilazio spremnicima za odlaganje otpada, koji su se nalazili u neposrednoj blizini stambenih zgrada i parkiranih vozila, a zatim namjerno izazivao požare i to na ukupno tri adrese: u Ulici Ksenije Kantoci, u Ulici Vojina Bakića i u Ulici Viktora Kovačića.

Naime, nakon što je, sumnja se, zapalio sadržaj unutar spremnika, požari su se proširili na čitave spremnike, dok se u jednom slučaju požar proširio i na dva susjedna spremnika, čime je osumnjičeni doveo u opasnost ne samo živote stanara stambenih zgrada te već i imovinu većeg opsega.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće je podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.