Znate li kako usisavati i očistiti tepihe? Stručnjaci otkrivaju pravilnu tehniku

Tepisi unose toplinu i udobnost u prostor, no ujedno su i magneti za prašinu i alergene. Njihovo održavanje nije samo pitanje estetike, već i zdravlja.

Iako se dubinsko čišćenje često prepušta servisima, profesionalni rezultati mogući su i kod kuće, uz primjenu ispravnih tehnika koje čuvaju vlakna i produžuju vijek trajanja tepiha, piše Real Simple.

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Zlatno pravilo usisavanja

Mnogi usisavaju godinama ne razmišljajući o tehnici, no stručnjaci su taj proces usavršili. Ključ nije u snazi uređaja, već u načinu korištenja.

Najveća pogreška je brzina. Umjesto žurnih pokreta, usisavač je potrebno pomicati polako, u ravnim linijama. Postupak započinje uz rub sobe sporim guranjem usisavača prema naprijed. Taj pokret podiže vlakna tepiha, otkrivajući prljavštinu skrivenu u dubini. Potom se usisavač još sporije povlači natrag kako bi pokupio sve čestice. Za maksimalnu učinkovitost, svaku sljedeću traku potrebno je preklopiti s prethodnom za otprilike 50 posto.

Profesionalna tehnika uključuje i promjenu smjera: nakon usisavanja u jednom smjeru, postupak se ponavlja i poprečno kako bi se uhvatile sve nečistoće.

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Koliko često je potrebno čistiti?

Učestalost održavanja ovisi o dinamici kućanstva. Stručnjaci se slažu da je redovito usisavanje ključno. U domovima bez kućnih ljubimaca i male djece, dovoljno je usisavati jednom do dva puta tjedno. Međutim, u domovima s kućnim ljubimcima ili djecom, preporučuje se svakodnevno usisavanje. Dubinsko čišćenje trebalo bi provoditi barem jednom do dva puta godišnje. U kućanstvima s alergičarima, djecom ili ljubimcima, taj interval potrebno je skratiti na svaka tri do šest mjeseci.

Za dubinsko čišćenje nije nužno angažirati servis jer postoji nekoliko učinkovitih metoda koje se mogu primijeniti samostalno. Suho pranje sodom bikarbonom idealno je za brzo uklanjanje neugodnih mirisa. Postupak je jednostavan: prah se posipa po tepihu, nježno utrlja četkom i ostavi da djeluje najmanje trideset minuta, a za jači učinak i duže. Soda djeluje kao prirodni dezodorans, a za dodatnu svježinu moguće joj je dodati nekoliko kapi eteričnog ulja. Nakon djelovanja, tepih se temeljito usisava.

Za temeljitije rezultate primjenjuje se mokro čišćenje kupovnim sredstvima ili otopinom blagog deterdženta i vode. Pritom je ključno ne namočiti tepih previše kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni. Za postizanje profesionalnih rezultata, preporučuje se najam stroja za ekstrakcijsko čišćenje. Taj uređaj ubrizgava otopinu duboko u vlakna i odmah je snažno izvlači zajedno s prljavštinom.

Tehnika kad se dogodi nezgoda

Kod svake mrlje, brzina je najvažniji faktor. Ključno je pravilo da se mrlja nikada ne smije trljati jer se time nečistoća širi. Umjesto toga, tekućinu je potrebno nježno upiti tapkanjem čistom krpom, krećući se od rubova prema sredini.

Za mrlje od crnog vina, hitna intervencija uključuje posipanje velike količine soli ili sode bikarbone, koje će upiti tekućinu. Potrebno je ostaviti da djeluje nekoliko sati, a zatim usisati. Mrlje od kave potrebno je prvo upiti, a zatim tretirati otopinom alkoholnog octa i vode.

Kućni pripravci često su vrlo učinkoviti, što potvrđuju i brojni savjeti za uklanjanje mrlja, no svako sredstvo potrebno je prvo testirati na manje vidljivom dijelu tepiha.

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