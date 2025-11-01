Guru za čišćenje otkriva jednostavne trikove: Spriječite nakupljanje prašine

Uklanjanje prašine u kućanstvu često predstavlja stalan izazov, neposredno nakon čišćenja, nove se čestice talože na površinama. Kako prenosi Mirror, Luke Arnel-Cameron, stručnjak za čišćenje i vlasnik tvrtke Yass Clean, predstavio je jednostavnu metodu koja može značajno usporiti nakupljanje prašine.

Arnel-Cameron objašnjava kako je prašina mješavina odumrlih stanica kože, vlakana tkanine, peludi i životinjske dlake.

"Novi, tanki sloj prašine vidljiv je već unutar 24 do 48 sati, posebno u prostorijama koje se često koriste ili imaju puno tekstila", ističe. Ipak, dodaje kako se uz odgovarajuće alate i tehnike ovaj problem može uspješno kontrolirati.

Metoda čišćenja teško dostupnih mjesta

Za teško dostupna mjesta, poput kutnih lajsni, Arnel-Cameron preporučuje jednostavno, ali učinkovito rješenje - maramice za sušilicu rublja. Njihova primjena može spriječiti ponovno nakupljanje prašine.

"Za kutne lajsne i površine ispod kreveta, mekana glava mopa ili maramica za sušilicu iznimno su učinkoviti", pojašnjava. Maramice za sušilicu posjeduju antistatička svojstva koja odbijaju čestice prašine i sprječavaju njihovo prianjanje na površinu.

"Kao alternativu, na lajsne se može nanijeti i mala količina omekšivača za rublje. Osim što ostavlja ugodan miris, stvara tanak antistatički sloj koji sprječava zadržavanje prašine", dodaje.

Pravilna tehnika brisanja prašine

Za čišćenje ostatka doma, ključna je primjena pravilnog redoslijeda i odabir odgovarajućih alata. Arnel-Cameron naglašava važnost metode "od vrha prema dnu".

"Uvijek započnite s najvišim površinama, poput polica, i nastavite prema nižima. U suprotnom, prašina će se samo spustiti na već očišćene niže površine i pod", savjetuje.

Zatvorite prozore: Tijekom vjetrovitih dana držite prozore zatvorenima kako biste spriječili ulazak prašine i peludi.

Tijekom vjetrovitih dana držite prozore zatvorenima kako biste spriječili ulazak prašine i peludi. Koristite vlažnu krpu: Umjesto suhog brisanja, koje samo raspršuje prašinu u zrak, koristite vlažnu krpu od mikrovlakana. Ona će učinkovito prikupiti i zadržati čestice.

Umjesto suhog brisanja, koje samo raspršuje prašinu u zrak, koristite vlažnu krpu od mikrovlakana. Ona će učinkovito prikupiti i zadržati čestice. Redovito perite posteljinu: Posteljinu perite barem jednom tjedno kako biste uklonili odumrle stanice kože i grinje.

Posteljinu perite barem jednom tjedno kako biste uklonili odumrle stanice kože i grinje. Redovito čistite filter usisavača: Za optimalan rad usisavača, ključno je redovito čistiti filter. Začepljen filter smanjuje učinkovitost prikupljanja prašine.

Za osjetljive površine, poput ekrana i staklenih ploha, Arnel-Cameron preporučuje korištenje antistatičke krpe ili otopine vode s nekoliko kapi omekšivača. Time će se spriječiti brzo ponovno prianjanje prašine na tretirane površine.

Kao završni korak, nakon brisanja prašine, preporučuje se primjena osvježivača prostora. Osim što će unijeti ugodan miris, vlaga iz osvježivača otežat će preostale čestice prašine u zraku, potičući njihovo taloženje na pod umjesto na netom očišćene površine. Time se produljuje osjećaj čistoće i svježine u domu.

