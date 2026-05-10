Nemojte koristiti skupa sredstva za čišćenje tepiha: Ovo uklanja svaku mrlju za 10 minuta

Brza reakcija nakon prolijevanja tekućine ili nastanka mrlje na tepihu ključna je kako bi se spriječilo trajno oštećenje, no to nije uvijek moguće.

Iako neki u kućanstvu uvijek imaju pri ruci posebna sredstva za čišćenje tepiha, mnogi ih nemaju. U takvim situacijama korisnima se mogu pokazati proizvodi koje već imate kod kuće, a koji mogu biti jednako učinkoviti u uklanjanju mrlja, piše Mirror.

Stručnjakinja za čišćenje i influencerica Lynsey Crombie otkrila je da za iznenadne mrlje na tepihu nema potrebe posezati za skupim specijaliziranim proizvodima ako kod kuće imate pjenu za brijanje.

Pjena za brijanje uklanja mrlje

Svoje je iskustvo podijelila na Instagramu gdje je objasnila: "Pjena za brijanje nije namijenjena samo brijanju, već je i odlično, povoljno sredstvo za uklanjanje mrlja koje izvrsno djeluje na tepisima i madracima. Pjena za brijanje zapravo je vrsta sapuna u pjenastom obliku. Kada se nanese, stvara pjenu koja prodire u mrlju i dodaje vlagu gotovo svakoj nečistoći."

Ključ njezine učinkovitosti leži u sposobnosti razgradnje tvrdokorne masnoće i vezivanja za vlakna tepiha, čime se olakšava uklanjanje mrlje. Sastojci pjene za brijanje osmišljeni su tako da omekšavaju dlačice na licu, a sadrže i blage abrazivne tvari koje pomažu u raspetljavanju i uklanjanju mrtvih stanica kože. Upravo ti sastojci vrlo učinkovito razgrađuju čestice koje uzrokuju mrlje. Osim toga, kremasta tekstura pjene omogućuje da dulje ostane na mrlji, održavajući kontakt s nečistoćom i time pružajući bolje rezultate čišćenja.

Metoda uklanjanja mrlji na tepihu

Lynsey preporučuje jednostavan način korištenja pjene za brijanje pri uklanjanju mrlja s tepiha: "Potrebni su samo topla voda i mala mekana četka ili krpa. Vrlo nježno utrljajte pjenu u mrlju, ostavite da djeluje deset minuta, a zatim isperite."

Nakon toga savjetuje da se područje lagano osuši čistom krpom, najbolje bijele boje, kako bi se moglo vidjeti uklanja li se mrlja. Tepih zatim treba ostaviti da se prirodno osuši na zraku.

Stručnjakinja posebno naglašava da treba koristiti bijelu pjenu za brijanje jer ne sadrži boje koje bi mogle ostaviti dodatne tragove, a preporučuje i da se prije korištenja napravi test na manjem, manje vidljivom dijelu tepiha.

Ova metoda posebno je korisna za uklanjanje mrlja topljivih u vodi, uključujući tragove mlijeka, blata, većine namirnica, gaziranih pića, sladoleda i umaka.

Mnogi pratitelji isprobali su ovaj trik i podijelili svoja iskustva u komentarima: "Isprobala sam ovo na mrlji na tepihu u hodniku i djelovalo je savršeno. Hvala puno na savjetu."

"Na mom tepihu su bile velike crne ljepljive mrlje od ljepila i ništa nije pomagalo. Sestra mi je rekla za ovaj trik i nisam mogla vjerovati da stvarno djeluje. Oduševljena sam", dodala je druga korisnica, a treća je komentirala: "Hvala na odličnom savjetu. Mačka mi je usred noći povratila na tepih u hodniku. Iskoristila sam vaš trik s pjenom za brijanje i mrlje su nestale bez ikakvih tragova. Hvala vam na jednostavnom, ali izvrsnom savjetu."

