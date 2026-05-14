Brigadir otkrio što će biti ključni projekt za našu vojsku: 'To nam treba da dobijemo u ratu'

Hrvatske kreće u najveće ulaganje u Hrvatsku vojsku od neovisnosti. Kupuju se najmoderniji njemački tenkovi Leopardi, francuske samohodne haubice Caesar i vojni kamioni TATRA. Sve se financira zajmom od čak milijardu i 700 milijuna eura.

Ono što je iduća velika nabava za MORH je nabava protuzračne obrane. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u četvrtak da je studija gotova, da je treba analizirati i vidjeti što kupiti. U MORH-u možemo čuti da bi nabava protuzračne obrane trebala koštati pola milijarde eura. To je dvostruko manje nego što je koštala nabavka borbenih aviona Rafale i Leopard tenkova. Također će se nabavljati dvije korvete za Hrvatsku ratnu mornaricu.

O današnjem zajmu od 1,7 milijardi eura razgovarali smo s brigadirom Branimirom Tojčićem, načelnikom Uprave za planiranje Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, i pitali ga bi li se bez tog zajma Hrvatska vojska modernizirala ovakvom brzinom.

"Ne bi. Dat ću vam samo brojke. Ovim zajmom dobili smo milijardu i 700 milijuna eura, dok je naš ukupni proračun za obranu za ovu godinu milijardu i 620 milijuna eura, od čega je 640 milijuna eura za modernizaciju. Sama razlika govori da je ovo značajan korak naprijed i poguranac u pravom smjeru", kaže naš sugovornik.

Važnost bespilotnih letjelica

Na pitanje kada ćemo te tenkove, haubice i kamione vidjeti u Hrvatskoj, Tojčić objašnjava: "Što se tiče tenkova, opremanje počinje 2028. godine, a 2030. trebalo bi biti gotove. Haubice bi već 2029. trebale sve biti kod nas. Kamioni su multi-godišnji program. Neke smo već dobili, ali će se program pokrenuti skroz do 2030. godine."

Osvrnuo se i na važnost bespilotnih letjelica. "One su značajno promijenile način ratovanja. Na taktičkoj razini pružaju mogućnost savršenog pregleda bojnog polja, transparentnosti kakve prije nije bilo. Na operativnoj razini pružaju mogućnost dalekih, preciznih vatri, pogađanja neprijateljskih čvorišta daleko u njegovoj pozadini. Postaju ključni faktor modernog ratovanja. Bez modernih bespilotnih letjelica u Oružanim snagama ne možemo jednostavno zamisliti budućnost", objašnjava Tojčić.

Ističe i da uče ročnike kako koristiti bespilotne letjelice. "Naravno, bespilotne letjelice više nisu privilegij posebnih postrojbi, ili posebno obučenih skupina. One su integralni dio naše svakodnevne obuke i svakodnevnih operacija. Uvodimo ih u sve postrojbe Oružanih snaga", poručuje brigadir.

Zanimalo nas je i koji je po njemu projekt koji će označiti modernizaciju Hrvatske vojske za iduće desetljeće. "Rekao bih da će to biti integracija svega što nabavimo u jedan koherentni, cjeloviti sustav, koji nam daje spajanje senzora i svih efektora sa zapovjednicima, kako bismo što brže donosili odluke, kako bismo na bojištu mogli što brže djelovati i dobiti u ratu", ističe Tojčić i dodaje kako se uvijek nadaju da rata neće biti.