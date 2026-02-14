Moćni Leopardi stižu u Hrvatsku, Anušić objavio snimku: 'Jedni od najmodernijih na svijetu'

Ministar obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS u kojoj su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8 čiju nabavu je osigurala Vlada, ističe se u subotu u objavi na Facebooku.

Foto: Morh/j. Šeri

"Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8. Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti", naveo je Anušić u objavi.

Prvi stižu 2028. godine

Dodaje da će prvi Leopardi u Hrvatsku stići 2028. godine. "Dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika", ističe ministar.

"Leoparde 2A8 nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom", zaključuje se u objavi.

Sigurnosna konferencija

Podsjetimo, Anušić sudjeluje na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu. U petak je novinarima na marginama konferencije poručio da se Hrvatska zalaže za stabilnost i cjelovitost saveza 32 europske i sjevernoameričke države.

Foto: Morh/j. Šeri

"NATO je prevelik, preozbiljan i prevažan savez, najjači u svijetu. Mislim da taj savez mora preživjeti ovu krizu i iskreno se nadam da hoće, a Hrvatska će se zalagati da tako i bude", poručio je Anušić.

POGLEDAJTE VIDEO: Anušić za RTL Danas objasnio razlike između hrvatskih i srpskih Rafalea: 'Ne mogu nas ugroziti'