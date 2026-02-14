FREEMAIL
'ZNATNO ĆE NAS OJAČATI' /

Moćni Leopardi stižu u Hrvatsku, Anušić objavio snimku: 'Jedni od najmodernijih na svijetu'

Moćni Leopardi stižu u Hrvatsku, Anušić objavio snimku: 'Jedni od najmodernijih na svijetu'
Foto: Morh/j. Šeri

Anušić ističe da će prvi Leopardi u Hrvatsku stići 2028. godine

14.2.2026.
11:08
Erik Sečić
Morh/j. Šeri
Ministar obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS u kojoj su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8 čiju nabavu je osigurala Vlada, ističe se u subotu u objavi na Facebooku. 

Moćni Leopardi stižu u Hrvatsku, Anušić objavio snimku: 'Jedni od najmodernijih na svijetu'
Foto: Morh/j. Šeri

"Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8. Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti", naveo je Anušić u objavi.

Prvi stižu 2028. godine

Dodaje da će prvi Leopardi u Hrvatsku stići 2028. godine. "Dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika", ističe ministar. 

"Leoparde 2A8 nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom", zaključuje se u objavi. 

Sigurnosna konferencija 

Podsjetimo, Anušić sudjeluje na Sigurnosnoj konferenciji u Münchenu. U petak je novinarima na marginama konferencije poručio da se Hrvatska zalaže za stabilnost i cjelovitost saveza 32 europske i sjevernoameričke države.

Moćni Leopardi stižu u Hrvatsku, Anušić objavio snimku: 'Jedni od najmodernijih na svijetu'
Foto: Morh/j. Šeri

"NATO je prevelik, preozbiljan i prevažan savez, najjači u svijetu. Mislim da taj savez mora preživjeti ovu krizu i iskreno se nadam da hoće, a Hrvatska će se zalagati da tako i bude", poručio je Anušić. 

