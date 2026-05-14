MODERNIZACIJA VOJSKE /

Najveće ulaganje u obranu: Hrvatska nabavlja Leoparde, Caesare i Tatre! Evo kada stižu

Prvi tenkovi Leopardi trebali bi stići 2028., samohodne haubice 2030., a prvi teški kamioni TATRA već ove godine

14.5.2026.
16:58
Katarina Brečić
U Banskim dvorima potpisan je zajam od čak milijardu i 700 milijuna eura za ulaganje u Hrvatsku vojsku.

Nabavit će se najmoderniji borbeni tenkovi Leopard, samohodne haubice Caesar i više od 400 kamiona TATRA. Tu su još i dva projekta nabave streljiva. Hrvatska tako kreće u zajedničku nabavu vrhunskog naoružanja s ostalim europskim zemljama po povoljnijim cijenama.

"To radimo da bismo zaštitili svoj teritorij, svoju zemlju. Sve što činimo ima obrambeni karakter i naravno jačanje Hrvatske kao pouzdanoga partnera bilo u okviru NATO-a, Europske unije, UN-a ili Koalicije voljnih u različitim mirovnim situacijama koje postoje diljem svijeta", objasnio je premijer Andrej Plenković

Andrius Kubilius, europski povjerenik za obranu i svemir, je pak poručio: "Prvi je to put da europska zajednica stvara takve financijske mogućnosti, mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomaganje državama članicama prilikom provođenja vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska tu pokazuje vodstvo i preuzima odgovornost za vlastitu obranu, ali i odgovornost za cijelu Europu."

TATRA stiže već ove godine 

Prvi tenkovi Leopardi trebali bi stići 2028., samohodne haubice 2030., a prvi teški kamioni TATRA već ove godine. 

S obzirom na to da je Kubilius danas u Zagrebu, njegov domaćin, ministar obrane Ivan Anušić, ugostit će ga za nekoliko trenutaka u vojarni na Plesu i pokazati mu što Hrvatsko zrakoplovstvo ima u ovom trenutku. To su borbeni avioni Rafale, helikopteri Black Hawk, bespilotne letjelice Bayraktar i ostale bespilotne letjelice, odnosno dronovi, koji su dio modernizacije Hrvatske vojske.

Što se tiče kredita SAFE, radi se o ukupnim sredstvima od 150 milijardi eura koje Europska unija kao zajam daje zemljama članicama. Rok otplate može ići do 45 godina i moguće je tražiti poček plaćanja glavnice na 10 godina. Sve je to s ciljem kako bi se opremile vojske EU-a u ovim geopolitičkim okolnostima. U sklopu programa SAFE Hrvatska je zatražila 1,7 milijardi eura, ali još uvijek može zatražiti nova sredstva. 

Hrvatska VojskaLeopardHaubicaNaoružanje
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
