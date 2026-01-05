Je li mu Trump to namjerno napravio? Nova snimka uhićenog Madura, jedan detalj upada u oči: 'Poruka je poslana'

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro trebao bi se pojaviti na američkom sudu u ponedjeljak nakon što su ga američke snage zarobile tijekom vikenda, a američki predsjednik Donald Trump ostavio je otvorenom mogućnost još jednog napada ako SAD ne postignu dogovor s privremenom čelnicom zemlje.

U međuvremenu šire se nove snimke naoružanih američkih snaga koje prevoze Madura ulicama New Yorka. U oči upada to što su vrata policijskog kombija jedno vrijeme bila otvorena.

"Trump paradira Madurom u središtu New Yorka. Poruka je poslana", objavio je uz snimku Mario Nawfal, kontroverzni politički komentator blizak milijarderu Elonu Musku.

Maduro je pritvoren tijekom vojnog napada u subotu u Caracasu koji je izazvao međunarodnu zabrinutost i gurnuo Venezuelu u neizvjesnost.

Kako su uhvatili Madura?

Američki špijuni su mjesecima pratili svaki njegov potez. Mali tim, u kojem je bio i izvor unutar venezuelske vlade, promatrao je gdje 63-godišnjak spava, što jede, nosi pa čak i, prema riječima visokih vojnih dužnosnika, "njegove kućne ljubimce". A zatim je početkom prosinca finalizirana planirana misija nazvana "Operacija Apsolutna odlučnost", prenosi BBC.

Bila je rezultat višemjesečnog planiranja i proba, koje su uključivale i elitne američke trupe koje su stvorile točnu repliku Madurove sigurne kuće u Caracasu u prirodnoj veličini, kako bi uvježbale ulazak.

Plan - koji je predstavljao izvanrednu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi kakva nije viđena od Hladnog rata - bio je strogo čuvan. Kongres nije bio unaprijed obaviješten niti konzultiran.

Dužnosnici Trumpove administracije prikazali su njegovo privođenje kao provedbu zakona kako bi ga se pozvalo na odgovornost za kaznene optužbe podignute 2020. godine, koje ga terete za zavjeru u narko-terorizmu.

No sam Trump rekao je da su u pozadini bili i drugi razlozi, navodeći da je napad djelomično potaknut priljevom venezuelskih migranata u Sjedinjene Države i odlukom te zemlje da nacionalizira američke naftne interese.

