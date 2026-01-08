Dvojica stranaca se posvađali pa potukli: Jedan od njih je teško ozlijeđen
Ozlijeđenom muškarcu (23) liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb
Dvoje stranih državljana su se potukli u utorak oko 22 sata u Novom Zagrebu, u smještajnom objektu na Sarajevskoj cesti.
Incident je policiji prijavljen idućeg dana, a jedan od stranih državljanina teško je ozlijeđen.
Sve je započelo verbalnih sukobom dvojice muškaraca (34 i 23), koji je prerastao u fizički obračun u kojem je ozlijeđen mlađi muškarac.
Osumnjičeni uhićen
"Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje", priopćili su iz policije.
