TUČNJAVA U NOVOM ZAGREBU /

Dvojica stranaca se posvađali pa potukli: Jedan od njih je teško ozlijeđen

Dvojica stranaca se posvađali pa potukli: Jedan od njih je teško ozlijeđen
Foto: Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell

Ozlijeđenom muškarcu (23) liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

8.1.2026.
14:02
danas.hr
Ilustracija/slaven Branislav Babic/pixsell
Dvoje stranih državljana su se potukli u utorak oko 22 sata u Novom Zagrebu, u smještajnom objektu na Sarajevskoj cesti.

Incident je policiji prijavljen idućeg dana, a jedan od stranih državljanina teško je ozlijeđen. 

Sve je započelo verbalnih sukobom dvojice muškaraca (34 i 23), koji je prerastao u fizički obračun u kojem je ozlijeđen mlađi muškarac.

Osumnjičeni uhićen

Ozlijeđenom muškarcu (23) liječnička pomoć pružena je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

"Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje", priopćili su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija uhvatila muškarca s više od 100 kilograma morskih trpova

