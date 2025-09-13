Navijači Hajduka bijesni na jednog igrača: 'Zdravko Škender je u boljoj formi od njega! Što ste vi dva tjedna radili?'

Hajduk je u šestom kolu HNL-a poražen kod Varaždina 2-0 i tako nakon prvog remija (protiv Rijeke na Poljudu), sada doživio i prvi poraz u novoj sezoni.

Očekivano, navijači Hajdua burno su reagirali na društvenim mrežama.

"Ne igrate Ligu prvaka, ne igrate Europsku ligu, ne igrate Konferencisku ligu... imate samo našu ligu, tjedan dana za pripreme po dva treninga dnevno i vi nama ovo prezentirate?! Svaka čast..", "Zdravko Škender je trenutno u boljoj formi od Ante Rebića", "Najviše od svega boli skandiranje ovih debila 'dajte Hajduk da se igramo'.. Toliko smo loši bili.. Bamba jedini dobar, ostalo sve za zaborav..", "Da imate obraza odrekli bi se makar jedne plaće, krenuvši od trenera pa do igrača...Sramite se!", "Tko se uopće nakon one sramote u Albaniji nadao nešto u prvenstvu od ove ekipe taj je stvarno lud čovjek", "Autogol Ivušić ako ima i malo srama sam će odstupiti i pustiti Siliću da bude prvi golman", "Mišo Kovač je u boljoj formi nego Rebić", "Rebićeva forma i u Hajduka konstantna", "Rebić pojačanje isto kao da ste i mene doveli", "Rebić igra isto kao i ja koji nisam potrčao pet godina", "Koji k***c ste vi dva tjedna radili?", "Dvi sedmice ste imali da se spremite za ovu utakmicu i vi ovako odigrate, šugavci smrdljivi jadni, sad opet ukinite komentare", samo su neki od brojnih komentara ljutitih navijača Hajduka.

