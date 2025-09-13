U Puli nemaju strpljenja: Istra otpustila Tomića nakon samo šest utakmica

Hrvatski nogometni prvoligaš Istra 1961 smijenila je trenera Gorana Tomića nakon samo šest utakmica provedenih na toj dužnosti.

Tomić je ovog ljeta preuzeo Istru 1961 nakon što je Gonzalo Garcia otišao u Hajduk, ali pulski je prvoligaš pod njegovim vodstvom u prvih šest kola osvojio tek pet bodova te se nalazi na osmom mjestu ljestvice.

"Goran Tomić više nije glavni trener seniorske ekipe NK Istra 1961. Gospodin Tomić je zeleno žute preuzeo u lipnju ove godine te nakon priprema, momčad poveo u šest prvenstvenih utakmica, uz ostvarenih trenutnih pet bodova. Ovim putem zahvaljujemo treneru, kao i cijelom stručnom stožeru, na dosadašnjoj suradnji i profesionalnosti", stoji u priopćenju Istre 1961.

Po Tomića je tako koban bio 1-2 poraz na gostovanju kod Slavena Belupa u petak.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'