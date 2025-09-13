Marko Pjaca ušao s klupe u debiju i za samo pet minuta zabio

Hrvatski napadač Marko Pjaca bio je strijelac za Twente iz Enschedea u svom debiju za novi klub, on je postigao pogodak pet minuta nakon što je ušao u igru u 2-2 domaćem remiju protiv NAC-a iz Brede u susretu 5. kola nizozemskog nogometnog prvenstva.

Pjaca je u igru ušao u 59. minuti, a u 64. je izjednačio na 1-1. Prethodno je Nassoh (3) doveo goste u vodstvo. U završnici je Van Wolfswinkel (87-11m) iz kaznenog udarca doveo Twente u prednost, ali je Paula (90+1) pogodio za konačnih 2-2.

I Twente i NAC sada imaju po četiri boda, dok su na vrhu Feyenoord i PSV Eindjoven sa po 12 bodova, ali Feyenoord je odigrao susret manje, treći Ajax ima 11 bodova.

