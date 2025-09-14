TOMIĆA VIŠE NEMA /

Otkriven glavni favorit za klupu Istre, momčad će do tada voditi poznato ime

Otkriven glavni favorit za klupu Istre, momčad će do tada voditi poznato ime
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Poznato je tko će voditi Istru u periodu dok se ne nađe novi trener, a poznat je i glavni kandidat

14.9.2025.
13:20
Sportski.net
Srecko Niketic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Goran Tomić nakon poraza od Slaven Belupa smijenjen je s pozicije trenera Istre 1961 nakon samo šest kola. Poznato je tko će voditi Istru u periodu dok se ne nađe novi trener, a poznat je i glavni kandidat.

Glas Istre piše kako će momčad privremeno preuzeti već poznato ime, Sergej Banović, trener Uljanika koji je već u dva navrata bio v.d trenera i vodit će momčad u Kupu protiv Neretve u Metkoviću. Možda će voditi momčad i protiv Osijeka u nedjelju, a zanimljivo da su mu jedine dvije utakmice na klupi Istre upravo protiv Osijeka.

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr

Glas Istre navodi kako je glavni kandidat za klupu pulskog kluba Oriol Riera, Španjolac s kojim se pregovaralo i ljetos. Riera je trenutačno na klupi Unionistasa koji se natječe u trećoj ligi Španjolske. Prije toga je vodio Esteponu i Tudelano.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'

Istra 1961
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TOMIĆA VIŠE NEMA /
Otkriven glavni favorit za klupu Istre, momčad će do tada voditi poznato ime