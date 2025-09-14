Hat-trick Omerovića za prvu pobjedu Osijeka u novoj sezoni

Nogometaši Osijeka upisali su premijernu pobjedu ove sezone u 6. kolu HNL-a, na domaćem terenu, u slavonskom derbiju, pobijedili su Vukovar 1991 s uvjerljivih 4-0 (2-0).

Osijek je poveo u 32. minuti golom Luke Jelenića, dok je u nadoknadi prvog dijela Nail Omerović povećao na 2-0. Omerović je svoj drugi pogodak zabio u 73. minuti za 3-0, a 'hat-trick' je kompletirao pogotkom u 87. za konačnih 4-0.

Bio je ovo osim slavonskog i derbi začelja jer su se susrele dvije momčadi koje do ove nedjelje nisu imale niti jednu prvenstvenu pobjedu te su zauzimale posljednje dvije pozicije na ljestvici.

Osijek sada ima šest bodova kao i Rijeka te se nalazi na šestom mjestu ljestvice. Vukovar 1991 je i dalje bez pobjede, na posljednjem mjestu, s dva boda.

Od samog početka Osječani su nasrnuli na suparnika, a prvu veliku priliku imao je Omerović u 10. minuti kada je umjesto mreže naciljao okvir vrata. Pritiskao je svim silama Osijek i obrana Vukovara 1991 popustila je u 32. minuti. Nakon kornera gosti nisu uspjeli raščistiti situaciju, a Pavičić je loptu proslijedio do Jelenića koji je lakoćom zabio za 1-0.

U 39. minuti je Vukovar 1991 samo nakratko bio blizu izjednačenja. Dosuđen je jedanaesterac za goste, ali je na poziv VAR-a sudac Čulina otišao pregledati snimku i potom poništio svoju prvotnu odluku.

Na odmor je Osijek otišao s dva gola prednosti i to nakon što je debelo u nadoknadi Omerović odlično pogodio iz slobodnog udarca za 2-0.

Žestoki slavonski derbi

Žestok je bio slavonski derbi tijekom prvog poluvremena, a intenzitet nije splasnuo niti u nastavku, s tim da je u drugih 45 minuta bolji bio Vukovar 1991. Gosti su mogli smanjiti već u 47. minuti. Banovec je pucao glavom s deset metara, ali je odlično reagirao osječki vratar Malenica.

Napadao je Vukovar 1991 i tražio put barem do boda, ali je utakmica odlučena u 73. minuti. Domaći sastav je povukao kontranapad kojeg je drugim golom na utakmici okrunio Omerović, tada za 3-0. Pokušao je Vukovar 1991 do kraja zabiti barem počasni pogodak, ali nisu uspjeli niti u tom naumu, već su primili još jedan gol.

U 87. minuti je do 'hat-tricka' došao Omerović koji je dobro reagirao nakon što je Šopov pogodio okvir gostujućih vrata.

U nastavku dana posljednju će utakmicu 6. kola od 19.15 sati odigrati Dinamo i Gorica na maksimirskom stadionu.

U prvom dvoboju, u petak, Slaven Belupo je preokretom došao do pobjede u Koprivnici protiv Istre 1961 od 2-1. Gosti iz Pule su poveli golom Kadušića u 20. minuti. Izjednačio je Mitrović u 33., dok je pobjedu domaćinu osigurao Nestorovski golom u 77. minuti.

U subotu je Varaždin kao domaćin svladao Hajduk 2-0 golovima u uvodnom dijelu ogleda. Latković je zabio u petoj, dok je vratar Hajduka Ivušić u osmoj zatresao vlastitu mrežu. Rijeka i Lokomotiva su remizirali 1-1 na Rujevici. Prvak Rijeka je povela golom Husića u 41. minuti, dok je izjednačio Virgili u 74. minuti.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'