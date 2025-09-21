Federer se vraća tenisu? Najavio spektakularnu turneju s najvećim rivalom

Teniski svijet šokirala je vijest o mogućem povratku Rogera Federera Bijelom sportu. Osvajač 20 Grand slam naslova gotovo svakodnevno igra tenis kako bi ostao u formi, a moguće je kako bi se sportu vratio u pratnji jednog od svog najvećih rivala iz igračkih dana - Rafaela Nadala, piše mirror.co.uk.

Veliki Švicarac umirovio se prije gotovo tri godine, a Nadal se također bliži prvoj godišnjici u mirovini. Ipak, Federer je najavio kako bi se njih dvojica mogli vratiti na egzibicijskoj turneji, a još nije poznato bi li njih dvojica igrali jedan protiv drugog ili u paru. Švicarac je sve ovako objasnio:

Sve novosti o velikom Rogeru Federeru pratite na portalu Net.hr.

"Da, zašto ne? Volim Rafu. Igrao sam četiri sata tenisa u San Franciscu i sat i pol u Los Angelesu neki dan. Puno igram kako bih ostao u formi. Znam da je i Rafa otvoren za igranje tenisa" - odgovorio je na pitanje o mogućnosti da ponovno zaigra.

Foto: Pavel Golovkin

"Seniorska turneja zvuči užasno, ali možda bismo mogli stvoriti nešto takvo, 'Fedal' turneju, bilo bi super" - završio je Federer.

Njih dvojica između sebe imaju čak 42 Grand slam titule, a međusobno su igrali 40 puta od čega čak 24 puta u finalima nekog turnira. Bolji u međusobnom omjeru je Nadal s 24 pobjede, a ako gledamo samo mečeve u finalima - Španjolac je slavio 14 puta, a Federer 10.

