Đoković nema mira ni u Grčkoj: Zgodna pjevačica ga traži po svaku cijenu

Đoković nema mira ni u Grčkoj: Zgodna pjevačica ga traži po svaku cijenu
Foto: Profimedia

Novak Đoković s obitelji uživa u životu u Grčkoj, dok o trajnom preseljenju još razmišlja.

21.9.2025.
16:29
Sportski.net
Profimedia
Novak Đoković, koji je nedavno preselio u Atenu, ponovno je u središtu pažnje. Ovaj put zbog pjevačice i Instagram zvijezde Alexandre Preher, koja ga odlučno traži kako bi mu uživo otpjevala nekoliko narodnih hitova.

„Nisam Srpkinja, ali sam čula da si u Glyfadi. Želim ti zapjevati ‘Idem preko zemlje Srbije’ i ‘Luda po tebe’. Gdje si, Nole?“ poručila mu je javno.

Iako su mnogi pomislili da Alexandra želi osvojiti njegovo srce, ona tvrdi da je riječ isključivo o glazbi.

 

 

 

 

Preher, koja živi u Dubaiju i ima 270 tisuća pratitelja, poznata je po obradama balkanskih pjesama, a sada želi i nastup pred Đokovićem.

Podsjetimo, Nole s obitelji uživa u životu u Grčkoj, dok o trajnom preseljenju još razmišlja.

Novak đoković
Đoković nema mira ni u Grčkoj: Zgodna pjevačica ga traži po svaku cijenu