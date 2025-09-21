Đoković nema mira ni u Grčkoj: Zgodna pjevačica ga traži po svaku cijenu

Novak Đoković, koji je nedavno preselio u Atenu, ponovno je u središtu pažnje. Ovaj put zbog pjevačice i Instagram zvijezde Alexandre Preher, koja ga odlučno traži kako bi mu uživo otpjevala nekoliko narodnih hitova.

„Nisam Srpkinja, ali sam čula da si u Glyfadi. Želim ti zapjevati ‘Idem preko zemlje Srbije’ i ‘Luda po tebe’. Gdje si, Nole?“ poručila mu je javno.

Iako su mnogi pomislili da Alexandra želi osvojiti njegovo srce, ona tvrdi da je riječ isključivo o glazbi.

Sve o Novaku Đokoviću čitajte na portalu Net.hr!

Preher, koja živi u Dubaiju i ima 270 tisuća pratitelja, poznata je po obradama balkanskih pjesama, a sada želi i nastup pred Đokovićem.

Podsjetimo, Nole s obitelji uživa u životu u Grčkoj, dok o trajnom preseljenju još razmišlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubičić nakon prvog derbija na Poljudu birao ljepši pogodak: Bakrar ili Hoxha?