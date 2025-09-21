Druga igračica svijeta se oporavila nakon katastrofalnog prvog seta i stigla do naslova

Druga tenisačica svijeta, Poljakinja Iga Swiatek, osvojila je danas naslov na turniru u Seulu, nakon što je pobijedila rusku igračicu Ekaterinu Alexandrovu 1-6, 7-6 (3), 7-5.

Poljakinja je zabilježila pobjedu protiv 11. tenisačice svijeta za dva sata i 43 minute.

Sve novosti o Igi Swiatek pratite na portalu Net.hr.

Ovo je 25. WTA naslov u karijeri za 24-godišnju Poljakinju, uključujući šest Grand Slam trofeja. Alexandrova ima pet WTA naslova, od kojih je jedan osvojila u Seulu 2022.

