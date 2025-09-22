WTA LJESTVICA /

Vekić ubilježila blagi pad, a Ružić se popela za jednu poziciju: U Top 10 nema promjena

Vekić ubilježila blagi pad, a Ružić se popela za jednu poziciju: U Top 10 nema promjena
Foto: Javier Rojas

Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.

22.9.2025.
9:43
Hina
Javier Rojas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je za jednu poziciju na novoj WTA ljestvici te se sada nalazi na 69. mjestu, dok je Antonia Ružić napredovala za jednu poziciju i sada je 80.

Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek koja je u nedjelju osvojila naslov u Seulu te Amerikanke Coco Gauff.

Najnoviju WTA ljestvicu svakog tjedna pratite na portalu Net.hr.

Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.

POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'

Wta LjestvicaDonna VekićAntonia Ružić
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
WTA LJESTVICA /
Vekić ubilježila blagi pad, a Ružić se popela za jednu poziciju: U Top 10 nema promjena