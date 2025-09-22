Vekić ubilježila blagi pad, a Ružić se popela za jednu poziciju: U Top 10 nema promjena
Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.
Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić pala je za jednu poziciju na novoj WTA ljestvici te se sada nalazi na 69. mjestu, dok je Antonia Ružić napredovala za jednu poziciju i sada je 80.
Na vrhu je i dalje Arina Sabalenka ispred Poljakinje Ige Swiatek koja je u nedjelju osvojila naslov u Seulu te Amerikanke Coco Gauff.
Najnoviju WTA ljestvicu svakog tjedna pratite na portalu Net.hr.
Među 10 najboljih nije bilo nikakvih promjena u odnosu na prošli tjedan, jer je finalistica Seula Jekaterina Aleksandrova ostala 11.
POGLEDAJTE VIDEO: Rendulić nakon derbija: 'Nije iznenađenje što je Livaja u padu, jedna druga stvar iznenađuje...'