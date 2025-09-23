Šjor Niko je dao valjda 'milijun' intervjua portalu Net.hr, a jednu je stvar uvijek ponavljao

Preminuo je slavni, veliki Nikola Pilić. Otišao je Šjor Niko u 87. godini. Otišao je kako i dolikuje velikima, onako kako je i htio - tiho, bez previše pompe. Nikola Pilić preminuo je u Rijeci, a živio u Opatiji. Posebno će ostati upamćen po jedinstvenom teniskom uspjehu – bio je prvi teniski trener u povijesti koji je tri različite reprezentacije vodio do svjetskog trona. S Hrvatskom je osvojio naslov, a isto je prije učinio tri puta sa Zapadnom Njemačkom te jednom sa Srbijom. Bio je teniski otac Novaka Đokovića, Gorana Ivaniševića...

Tenis izgubio jednog od svojih najvećih vizionara i stvaratelja

Njegov doprinos tenisu nadilazio je rezultate. Smatra ga se jednim od pionira modernog profesionalnog tenisa jer je bio među onima koji su udarili temelje ATP-a i time otvorili novu eru u razvoju ovog sporta.

Kroz svoju bogatu trenersku karijeru radio je s brojnim vrhunskim igračima, a osobito se pamti njegova uloga u formativnim godinama Novaka Đokovića, kojem je pomogao na početku puta prema svjetskom vrhu.

Smrću Nikole Pilića tenis je izgubio jednog od svojih najvećih vizionara i stvaratelja. Portal Net.hr tijekom godina napravio je brojne intervjue sa Šjor Nikom. Uvijek nam se javljao. Posljednji intervju portal Net.hr napravio je s Nikolom Pilićem 7. srpnja, nakon poraza Marina Čilića na Wimbledonu protiv Flavija Cobollija u osmini finala kultnog turnira.

"Znate što, gledao sam sve Marinove mečeve i igrao je jako jako dobro. Kad netko tako dobro odigra turnir kao što je Wimbledon, onda uvijek postoji žal što nije moglo više. Marin se na ovom Wimbledonu stvarno prodao jako jako dobro, ako se uzme u obzir da ima 36. godina. Marin ima jako dobru psihu i mislim da on hoće još igrati. Fizički je bolji sad nego prije 5 godina. Marin me iznenadio u dva segmenta - sa željom za pobjedom i fizički je puno bolji nego što je bio prije. To je recimo detalj koji ja kao teniski trener i netko tko je u tenisu čitav život vidim, a obični teniski zaljubljenici - pratitelji ne primjećuju toliko. Da, fizički je puno bolji nego prije 5 godina, a u 37. je godini".

'Igrati US Open je 'smrt'

Prije više od godine dana, 30 kolovoza 2024., Nikola Pilić je kazao za portal Net.hr kako je US Open 'smrt' za igrati.

"Dvedeset sam puta igrao na US Openu. Tada je bilo još i gore. Naime, u blizini nalazi aerodrom LaGuardia, u istom newyorškom kvartu Queensu. Arthur Ashe stadion na kojem se igra US Open nalazi se na udaljenost između aerodroma i stadiona od 9 km ili 50 minuta vožnje busom, jer su tamo strašne gužve. I kad avion uzlijeće, prolazio ti je doslovno iznad glave", opisuje Nikola Pilić i nastavlja:

"Svakih 30 sekundi prolazio je neki avion točno iznad centralnog stadiona Arthur Ashe stadiona, doslovno 200 metara iznad tebe. Sad je po tom pitanju bolje, ne lete ti avioni iznad glave dok serviraš ili nešto drugo u meču, kad moraš biti maksimalno fokusiran, kad mora biti tišina, ali i dalje grad ima tri aerodroma i jako puno zgrada i ljudi, a time su vrućine paklene", govori Nikola Pilić...

"Od svih Grand Slam turnira, US Open je najteže za igrati. Objasnit ću vam zašto. Zato što se US Open igra za vrijeme ljetnih mjeseci u New Yorku, megalopolisu od 8 milijuna ljudi u gradu i više od 10 milijuna s područjima zone utjecaja, a to su manji gradovi i općine oko New York Cityja. Znate li vi kako je u jednom takvom gradu vruće igrati, koliko je u takvom gradu visoka temperatura kad se užari beton, čelik... kakav je to pakao, koliko ti zdravlje i igračke performanse trpe? Za vrijeme ljeta, u New Yorku je uopće teško hodati po ulici, a kamoli baviti se nekim sportom na takvim vrućinama i vlagama. Tenisači nisu veš mašina koju ćeš upaliti na određenoj temperaturi i koja će odraditi svoje. Pa i veš mašina se ponekad pokvari, jel tako?" - dodaje slavni teniski trener i bivši igrač, te nastavlja:

"Kad igrate tri-četiri sata na visokoj temperaturi i pri visokom vlagama, pri 93% vlage i +35, onda je to vrlo opasno za zdravlje i mora se dobro paziti. Ja sam znao izgubiti po 4 kilograma u takvim mečevima na US Openu. Mislim, to je strašno. Ali, kad izađeš s terena i odeš u klimatiziran prostor za igrače, spasiš se. Užasni uvjeti vladaju na US Openu, vremenski uvjeti. Paklena vrućina, težak zrak, igrati zahtjevni profesionalni meč na jednom takvom turniru iz Grand Slam serije je 'smrt', u višemilijunskoj džungli od čelika i betona ne da je izazovno nego uopće nije dobro za zdravlje. To nije zezancija, igrači se svašta može dogoditi."

'Donni Vekić treba skinuti kapu za sve'

Ranije te godine, nakon što je Donna Vekić osvojila tenisko srebro na OI u Parizu 2024, Nikola Pilić nahvalio nam je najbolju hrvatsku tenisačicu...

"Donni treba skinuti kapu za sve. Stojim iza svojih riječi. Ovo srebro na OI što je uzela Donna, ovo finale Olimpijskih igara, za to Donni treba skinuti kapu i zapljeskati joj. Ovo je uspjeh za Hrvatsku. Donni bi poslao poruku sljedeću: 'Donna, samo drži ovu postojeću formu i glavu gore. Sad uđi samo u TOP 20 WTA ljestvice. Bila si odlična na OI u Parizu".

'Zapadnjački mediji su protiv Novaka'

Često nam je Nikola Pilić govorio, pričao, davao do znanja koliko ne voli što zapadni mediji toliko pišu protiv Novaka Đokovića.

"Zapadnjački mediji toliko su jednosmjerni i subjektivni da čovjek mora reći 'čekaj sekundu, samo malo' ... Ono što se Đokoviću dogodilo na US Openu, na diskvalifikaciju, recite vi meni da je to slučajno napravio Federer, da je bezveze jednu loptu gurnija, nikad ne bi bio diskvalificiran, garantiram vam to. Ja sam 60 godina u tenisu i znam stvari koje se događaju. Zapadnjacima ne odgovara što je tenisač iz jedne male zemlje najbolji svih vremena. "

Nepoznata priča o Novaku Đokoviću i Goranu Ivaniševiću

U srpnju 2022., Šjor Niko je portalu Net.hr dao opsežan intervju u kojem je otkrio nepoznatu priču.

"Goran je 2000. upoznao Novaka, rekao mi je 'mali je dobar, bit će nešto od njega'. Igrao je protiv Gorana kao hipnotiziran."

Kad je Goran Ivanišević postao trener Novaku Đokoviću (35), mnogi ne znaju kako je time, u biti, zatvoren jedan krug koji je otvoren davne 2000. Takva je, na kraju krajeva, bila im i sudbina... Tada je Novak Đoković kao 13-godišnjak došao na tenisku akademiju kod Nikole Pilića u Munchen. Tamo je bio i Goran. Bio je to prvi susret njih dvojice i prvi put da je Goran vidio nešto posebno u tom klincu. Sjedeći za stolom jednom prilikom, nekih mjesec dana nakon što je Novak Đoković bio već na akademiji, Nikola Pilić zamolio je Gorana da odigra malo s njim...

Mali Novak oduševio budućeg pobjednika Wimbledona

"Znate što, moja supruga je često s njim razgovarala i jednom mi je rekla, kad je Novak tek došao, možda je bilo par tjedana, da je taj mali poseban. Tada je bio u Munchenu i Goran Ivanišević. I jedne nedjelje poslijepodne smo igrali i s obzirom da je Goran imao katastrofalnu igračku 2000. godinu, trenirao sam s njim. Izgubio je 19. puta u prvom kolu itd... I ništa, igrali smo dva sata i ja kažem slušaj Gorane, ajde udari s ovim malim, ima 13 i pol, 14. godina, udari s njim pet minuta. Kaže on hoću, hoću šjor. Niko. Udarali su oni 23 minute i mali Novak je bio hipnotiziran u tom teniskom sparingu. Niti jednu loptu nije poslao u mrežu. Završili su i kaže meni Goran, 'šjor Niko, ovaj mali je dobar, bit će nešto od njega. Rekao sam mu da isto mislim. Počeo sam nakon toga intenzivno s Novakom igrati i bio je 4 i pol godine kod mene. Vodio sam ga u Beograd i tu je napravio prve ATP poene. Ja sam od tajnika Teniskog saveza Srbije dobio 4 wilde carda u Beogradu", otkriva nam Nikola Pilić.

Zapričali smo se tad sa Šjor Nikom, a čovjek je bio usred igranja tenisa...

"Tu je Novak napravio prve poene. Dolazio je on i kasnije kad je imao 20., 21. godinu, na tjedan - dva bar... Njemu su te godine u mojoj akademiji bile najdraže u njegovom životu. I sam je to rekao. I tu je počela povezanost mene s njim. Puno sam mu dao, jer sam vidio da je nešto specijalno. Znate, to vam je isto, primjerice, da ste vi šef nekog rudnika dijamanata, imate i puno, a onda odjednom vidite neki drugi dijamant, drugačije boje, izgleda, vidite dijamant koji se nekako ističe, posebnije blješti... Onda kažete da na njega mora potrošiti vrijeme. Osim toga, Novak je imao potrebne komponente. Znači, sve što si mu rekao, on ti je vratio nazad. Brzo je učio i shvaćao."

Travnati teren i Wimbledon

Novakova pitanja kad je bio dječak koji je sanjao da će jednog dana zaigrati upravo na Wimbledonu, na travnatom terenu koji mu je od malena urezan kao nekakav sinonim za tenis, tako je Novak Đoković kao klinac imao percepciju tenisa. Travnati teren i Wimbledon. Kasnije se to, naravno, razvijalo. Sukladno njegovim godinama, odrastanju, shvaćanju i učenju teniske igre kao takve...

'Novak je jednostavno jedan predivan čovjek, pravi šampion'

"Novak je jednostavno jedan predivan čovjek. Pravi prvak i njegova zahvalnost je tolika da ne mogu vam to dočarati. To su neke naše stvari, između nas, privatne, ali čovjek je baš ono, čovjek i po. I po karakteru i po poštovanju koje ima prema drugima, jako mi je drago da mu je Goran trener."

Novakovu suprugu Jelenu šjor Niko opisuje isto kao divnu osobu. Jelena je vrlo ambiciozna žena koja, čini se, drži sve konce u svojim rukama kada je u pitanju Novak Đoković i njihovo dvoje djece.

Mnogi mediji tvrde da ona ima veliki utjecaj na slavnog tenisača koji je navodno zbog nje postao i vegan. Osim što je Jelena veliki borac za prava životinja, ona je i direktorica Zaklade Novak Đoković koja pomaže siromašnoj djeci u Srbiji.

Za skandal kojeg je Đoković prošao u Australiji na Australian Openu u siječnu 2022. jer se nije cjepio protiv korone, odnosno zbog davanja lažnih podataka, odnosno informacija u formularu za ulaz u zemlju glede navedenog o koroni, što je kazneno djelo i što je bilo pod istragom. Noleta su na kraju deportirali, a čitav je slučaj odjeknuo svijetom.

"Ja sam to očekivao, političari u Australiji igraju prljavu igru. Prljava igra političara, a ti novinari što tamo sjede, što oni znaju?! Ili ona, koja je pala kao da ju je mitraljez pokosio".

'Novak nije zaslužio tretman koje su mu australske vlasti pružile'

Uvijek nam je, milijun puta valjda, rekao kako je njegov Novak Đoković za njega najbolji tenisač ikad.

"Novak Đoković nije zaslužio tretman koje su mu australske vlasti pružile. On je devet puta osvojio Australian Open, dobio zeleno svjetlo od direktora turnira, doktora australske države Victorija, a oni su kao dočekali kao kriminalca. Za mene je to sramota. Ako su htjeli zaustaviti ga, pa lijepo su mu onda mogli reći nemoj dolaziti, ne možeš igrati. Ovako, kad ti netko kaže sjedi u avion i dođi, onda ti dođeš, a onda ga stave u hotel s azilantima".

"Nisu mu dali ni jedan milimetar kredita zato što je devet puta osvojio Australian Open. Dobro, u svakom slučaju jučer je trenirao, treba vidjeti što i kako dalje. Osobno mislim da će igrati, profesionalac je, važno mu je da dobije 1. i 2. kolo, pa će nakon toga podignuti svoju formu".

Mislite li da će mu ovo naštetiti u karijeri?

'Zapadnjački mediji toliko su jednosmjerni i subjektivni da čovjek mora reći 'čekaj sekundu, samo malo'

"Čekajte, što se australske vlasti uopće i imaju što miješati? Gospodin premijer (Scott Morris op.a) preko Đokovićeva imena diže sebi rejting popularnosti, koji mu je nizak u političkom smislu. To je prava stvar koja vlada u tome svemu, to je prava istina. Hvala Bogu, čestitam sudu u Australiji da su bili neovisni i da se nisu bazirali na premijera i ministra unutarnjih poslova. Htio bih da su takvi sudovi u Europi".

"Novak je mogao reći da je 16. prosinca imao koronavirus, da je izlazio van što nije trebao. Međutim, on je dobio zeleno svjetlo od najvažnijih ljudi u Melbourneu. Uvijek će biti podijeljenog društva oko cijepljenja i koronavirusa. Ja sam dobio tri doze recimo, ali hoću kazati jednu stvar, sve vam je to relativno. Vi imate 90% cijepljenih u Engleskoj i onda opet imate 350.000 novozaraženih. Budite sad vi tu pametni".

Kako komentirate izjavu Rafaela Nadala, velikog Novakovog rivala, o tome da se pravila moraju poštivati, da velika većina teniskog svijeta i nije baš glasno stala na Đokovićevu stranu?

"Da vam kažem jednu stvar. Rafael Nadal je bio pozitivan u Abu Dhabiju 20. prošlog mjeseca, a australske vlasti imaju jedan zakon, po kojem moraš 14 dana biti u izolaciji da bi mogao igrati. Nadal je 31. već bio na terenu. Znači, nakon 11 dana je bio na terenu. Nitko o tome ne govori. Pokušavam biti objektivan, iako je Novak moj igrač. Zapadnjački mediji toliko su jednosmjerni i subjektivni da čovjek mora reći 'čekaj sekundu, samo malo' ... Ono što se Đokoviću dogodilo na US Openu, na diskvalifikaciju, recite vi meni da je to slučajno napravio Federer, da je bezveze jednu loptu gurnija, nikad ne bi bio diskvalificiran, garantiram vam to. Ja sam 60 godina u tenisu i znam stvari koje se događaju".

'Htio bih da Novak samo ima normalni tretman'

Što očekujete od Đokovića na turniru i mislite li da se njega namjerno nastoji diskreditirati?

"Đoković je milijun eura dao Bresci, iako nikad nije bio tamo. Njegov moralni osjećaj odgovornosti je ogroman. Devet milijuna dolara je potrošio na vrtiće u Srbiji, na poplave... U svakom slučaju, ja bih samo želio da on dobije normalan tretman i ništa više od toga, a što će biti i kako će biti, u sportu nema garancije, to vi znate isto kao i ja".

I za kraj, kako ste vi, kako zdravlje?

"Ja sam dobro, evo upravo imam trening. Kad sam dva puta na dan na teniskom terenu u 83. godini, onda sam zahvalan Bogu".

Da, zvučite kao da imate 55 godina. (smijeh op.a)...

"Haha, hvala vam lijepa".

Ovo je samo dio intervjua Nikole Pilića za portal Net.hr. Dragi Šjor Niko, neka vam je laka zemlja. I hvala na svemu!

