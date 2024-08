Aktualni olimpijski pobjednik Novak Đoković i na US Openu, koji se ovih dana igra u New Yorku, nastavio je svoj pobjednički niz započet u Parizu. Do 3. kola stigao je kad mu je Laslo Đere predao meč zbog ozljede pri Đokovićevom vodstvu 6-4, 6-4, 2-0. Međutim, tijekom meča imao je zdravstvenih problema. Teško je disao i u jednom trenutku se uhvatio za srce nakon čega je tražio medicinski time out. Kasnije je otkrio da je imao problema s trbuhom.

LIGA NACIJA: Utakmice hrvatske reprezentacije gledajte na platformi Voyo na kanalu Nove TV, gdje god se nalazili

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šjor Niko 20 puta nastupao na US Openu

Okrenuli smo broj njegovog teniskog oca Nikole Pilića, kako bi nam prokomentirao situaciju na US Openu koja se našla u središtu zanimanja javnosti i otkrio kakvi su uvjeti na tom turniru. Šjor Niku smo jutros, nešto malo iza osam sati ujutro, uhvatili prilikom dnevne rutine. Bio je, naime, na tržnici, ali izdvojio je koji trenutak kako bi nam objasnio što se dogodilo Novaku i kakvu paklenu tajnu krije nastup na US Openu, na kojem je Nikola Pilić kao profesionalni kvalitetni tenisač igrao, davno još prije...

"Dvedeset sam puta igrao na US Openu. Tada je bilo još i gore. Naime, kako se u blizini nalazi aerodrom LaGuardia. LaGuardia se nalazi u newyorškom kvartu Queensu. Arthur Ashe stadion na kojem se igra US Open nalazi se u istom kvartu, a udaljenost između aerodroma i stadiona je nešto više od 9 km ili 50 minuta vožnje busom, jer su tamo strašne gužve. I kad avion uzlijeće, prolazio ti je doslovno iznad glave. Svakih 30 sekundi prolazio je neki avion točno iznad centralnog stadiona Arthur Ashe stadiona, doslovno 200 metara iznad tebe. Sad je po tom pitanju bolje, ne lete ti avioni iznad glave dok serviraš ili nešto drugo u meču, kad moraš biti maksimalno fokusiran, kad mora biti tišina, ali i dalje grad ima tri aerodroma i jako puno zgrada i ljudi, a time su vrućine paklene", počinje svoju priču Nikola Pilić...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

'US Open je najteže za igrati'

"Od svih Grand Slam turnira, US Open je najteže za igrati. Objasnit ću vam zašto. Zato što se US Open igra za vrijeme ljetnih mjeseci u New Yorku, megalopolisu od 8 milijuna ljudi u gradu i više od 10 milijuna s područjima zone utjecaja, a to su manji gradovi i općine oko New York Cityja. Znate li vi kako je u jednom takvom gradu vruće igrati, kakav je to pakao, koliko ti zdravlje i igračke performanse trpe? Za vrijeme ljeta, u New Yorku je uopće teško hodati po ulici, a kamoli baviti se nekim sportom na takvim vrućinama i vlagama. Tenisači nisu veš mašina koju ćeš upaliti na određenoj temperaturi i koja će odraditi svoje. Pa i veš mašina se ponekad pokvari, jel tako?" - dodaje slavni teniski trener i igrač, te nastavlja:

"Kad igrate tri-četiri sata na visokoj temperaturi i pri visokom vlagama, pri 93% vlage i +35, onda je to vrlo opasno za zdravlje i mora se dobro paziti. Ja sam znao izgubiti po 4 kilograma u takvim mečevima na US Openu. Mislim, to je strašno. Ali, kad izađeš s terena i odeš u klimatiziran prostor za igrače, spasiš se", otkriva Nikola Pilić i dodaje:

'Igrati US Open po takvoj vrućini, sparini i vlagi nije zezancija'

"Užasni uvjeti vladaju na US Openu, vremenski uvjeti. Paklena vrućina, težak zrak, igrati zahtjevni profesionalni meč na jednom takvom turniru iz Grand Slam serije je 'smrt', u višemilijunskoj džungli od čelika i betona ne da je izazovno nego uopće nije dobro za zdravlje. To nije zezancija, igrači se svašta može dogoditi. Posebno je bilo Novaku teško kad je u New Yorku pala kiša, onda je vlažnost zraka preko 90%. Jasna stvar da svaki igrač, neki više, neki manje, ali više-manje svaki igrač ima problema i teško mu je igrati meč po takvim vremenskim uvjetima, odnosno teže nego negdje drugdje. Imaš problem s disanjem", objašnjava Nikola Pilić i zaključuje.

"I on i Laslo Đere imali su zdravstvenih poteškoća i tražili liječničku službu za pomoć. Alcaraz je, evo vidite, isto noćas izgubio 3-0 od 74. na svijetu Botic van de Zandschulpa, nizozemskog tenisača. Ovaj 3., ovaj daleko ispod njega. Alcaraz je iznimno talentiran tenisač, a oscilacije u formi postoje kod svakog".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Najveća migrantska kriza napokon je završena. Novak Đoković vratio se u Srbiju, a Zoran Šprajc je briljirao