Donna Vekić u centralnom je fokusu danas na Olimpijskim igrama. Od 20.30 na Roland Garrosu centralnom terenu izlazi na teren protiv Ukrajinke Marte Kostjuk u četvrtfinalu Igara, a Donna igra tenis života i itekako se imamo čemu nadati.

Veliku pobjedu Vekić je ostvarila jučer u osmini finala, sa 7-6(7), 6-2 je pobijedila Amerikanku Coco Gauff, drugu nositeljicu na OI, a sada joj slijedi meč protiv 19. tenisačice s WTA ljestvice.

Očekivalo se kako bi iduća suparnica Vekić trebala biti osma igračica na svijetu Grkinja Marija Sakkari, ali nju je nakon maratona koji je trajao dva sata i 50 minuta pobijedila Kostjuk sa 4-6, 7-6(5), 6-4. Slavni hrvatski teniski trener, bivši tenisač Nikola Pilić, najavio je za Net.hr veliki događaj za hrvatski sport na Olimpijskim igrama u Parizu.

"Donna igra jako dobro i imamo se čemu nadati na teniskom turniru na Olimpijskim igrama. Od srca joj želim sve najbolje. Divno bi bilo kad bi prošla u polufinale", govori nam Šjor Niko i prelazi na najjaču snagu Donne Vekić...

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

"Forhend. Donna ima jedan od najboljih forhenda na svijetu u tenisu. S njim dolazi do poena, winnera, s forhendom nanosi štetu suparnicima na terenu i to je ono što je krasi. Ne samo to, Dona Vekić izuzetno je stabilna tenisačica, hrabra, ne boji se udariti lopticu u ključnim trenucima. Osim toga, ima samopouzdanja, leti terenom i sve se to vidi. Jako je važno da imaš dinamiku dobre igre, a dinamika dobre igre i samopouzdanje dolazi s pobjedama. Dosta Donna pobjeđuje u posljednjih mjesec dana. Evo, mi drugi put u kratko vrijeme pričamo o njoj".

Medalja za Donnu Vekić na OI realna je stvar...

"Igra jako dobro i ako je u formi u kojoj je bila do ovog meča, odnosno ako će odgovoriti kao dosad, jer, svaki je meč za sebe, onda ima šanse doći do medalje. Treba Donna i danas imati dobar dan. Mora Donna i danas odigrati dobro. Ono što Donni ide u prilog je što je dobila nekoliko teških mečeva. I Marta Kostjuk je imala neke teške mečeve, doduše. Kako kažu Zagrepčani - bumo videli, ne! Igra se dan za danom, teniski turnir je neumoljiv na Olimpijskim igrama, ali neumoljiv je uvijek. I Donna i Marta su vrhunske sportašice i ne bi rekao da će igranje dan za danom predstavljati problem za Donnu ili Martu. Imam osjećaj da Donna ima vrlo pozitivnu energiju, daj Bože da ima dobar dan, može Dona do medalje", zaključio je Nikola Pilić.

