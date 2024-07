Marta Kostjuk - Donna Vekić

5-1

Donna Vekić večeras, na centralnom terenu u Roland Garrosu u Parizu, igra najveći meč svoje karijere. U četvrtfinalu Olimpijskih igara odigrat će meč vrijedan polufinala i borbe za medalju protiv Ukrajinke Marte Kostjuk. Procjenjuje se kako će na teren Donna oko 20.30. Čuli smo se jutros s Nikolom Pilićem. Rekao nam je slavni teniski trener i nekadašnji igrač, teniski otac Novaka Đokovića, kako Donna ima itekako šanse za medalju i kako je Donnin forhend jedan od najboljih na svijetu.

Donna je sjajno otvorila susret protiv Ukrajinke te joj odmah u startu oduzela servis nakon što joj nije dala niti jedan poen, a nastavila je sigurno i u drugom gemu kada je bez većih problema zadržala servis. Kostjuk bez rješenja za Donninu čvrstoću, hrvatska tenisačica došla je i do trećeg breaka nakon što je Ukrajinka lopticu poslala u out. Ukrajinka je do izjednačenja došla tek u trećem gemu, ali je Donna ponovno postala smirena i nije dopustila Ukrajinki da joj oduzme servis. Tek je u petom gemu Kostjuk uspjela nadigrati Donnu i zadržati servis. U šestom je gemu Ukrajinka ponovno bila bolja od Vekić, ali je Donna zadržala mirnoću i došla do petog osvojenog gema.

Veliku pobjedu Vekić je ostvarila u utorak u osmini finala, sa 7-6(7), 6-2 je pobijedila Amerikanku Coco Gauff, drugu nositeljicu na OI. Donna je u naletu. I sama kaže kako je iznenađena teniskom kojeg igra i želi nastaviti istim tonom i putem. Vekić je puna samopouzdanja i dojma smo kako je ovo njezin turnir. Nadamo se da ju nećemo ovime zacoprati.

Za spomenuti je kako se očekivalo da bi iduća suparnica Vekić trebala biti osma igračica na svijetu Grkinja Marija Sakkari, ali nju je nakon maratona koji je trajao dva sata i 50 minuta pobijedila Kostjuk sa 4-6, 7-6(5), 6-4.

